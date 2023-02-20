16. Yüzyılın Mevlevi Şairi: Divane Mehmed Çelebi

Divane Mehmed Çelebi'ye neden ikinci pir denilmiştir?

🔶 Divane Mehmed, Ege ve Akdeniz'in batı kıyılarını gezer, o bölgelerde bulunur. Kahire, Halep, Şam ve Afyon'da bulunduğu faaliyetlerde "ikinci pir" olarak anılır.

🔶 Hem Afyon'da yapmış olduğu faaliyetler hem de birçok alanı kaplayan seyahatleri, yeni Mevlevihaneler açması, şeyh tayin etmesi gibi durumlar dikkate alınarak kendisine "ikinci pir" denilmesi gayet olağandır.