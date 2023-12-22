"Burası Cennet Olmalı" film analizi
Filistinli yönetmen Elia Suleiman'ın yazıp yönettiği "Burası Cennet Olmalı" filmi, kendisine başka bir yurt aramak için yola koyulan adamın hikayesini anlatır. Filmde, Filistin mücadelesi ve işgal altındaki topraklarda yaşayan halkın karşılaştıkları durumlar güçlü metaforlar ile seyirciye aktarılır. Sizin için, Suleiman'ın absürt mizah türündeki özgün yapıtı "Burası Cennet Olmalı" filmini analiz ettik.
Giriş Tarihi: 22.12.2023
15:17
Güncelleme Tarihi: 22.12.2023
15:25
BURASI CENNET OLMALI FİLMİNİN KONUSU
🔸 Burası Cennet Olmalı, Filistinli yönetmen
Elia Suleiman'ın senaryosunu yazıp çektiği ve aynı zamanda başrolünde yer aldığı 2020 yapımı bir filmdir. Kendisine Filistin'den başka bir vatan aramak için yola çıkan adamın yaşadıklarını anlatır.
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New York, Doha ve Paris'e seyahat eden ve hepsinde de anavatanı Filistin ile türlü benzerlikler kuran karakterimiz, arayışı esnasında polis, sınır kontrolleri ve ırkçılık ile karşılaşır. Yeni bir topluma entegre olabilmek için elinden geleni yapsa da karşısına çıkanlar ona sürekli nereden geldiğini hatırlatır.
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YÖNETMEN ELİA SULEİMAN
🔸 Filmi incelemeden önce yönetmeni iyi tanımamız gerekiyor. Zira yönetmenimiz filminde
kendinden, yaşamından ve ideolojisinden izler yansıtır.
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Elia Suleiman, 1960 yılında Filistin'in Nasıra kentinde doğar. İşgal altındaki Filistin topraklarında politik bir ortamda hayatını sürdüren isim, 16 yaşındayken okulu bırakır ve 1982 yılında New York'a göç eder. Tesadüfen bir yönetmenin filminde çeviri yaparak sinema ile tanışır. Bu süreçte New York'taki bir sinemateke sürekli giden isim, izlediği filmlerden etkilenir.
Sinematek nedir? Sinema eserlerinin korunduğu, onarıldığı ve film gösterimlerinin yapıldığı merkezlere verilen isimdir.
🔸 Suleiman'ın
sinemaya asıl başlama nedeni ise, Filistinliler ile ilgili dünya sinemasındaki klişeleri yıkmaktır. İsrail - Filistin meselesi olarak tanımlanan olayların aslında evrensel bir sorun olduğunu düşünen isim, bu fikri sinemasının merkezine yerleştirir.
🔸 Filmlerinde Filistinliler ile ilgili
kalıplaşmış düşünceleri yıkarken farklı bir anlatım tarzı kullanarak derdini sanata dönüştürür. Filistin'den New York'a oradan Paris'e tabiri caizse göçebe hayat süren yönetmen, ömrü boyunca sürekli bir arayış içerisindedir. Bu esnada yaşadığı pek çok olayı insanlara anlatmak için de Burası Cennet Olmalı filmini çeker.
Filistin sinemasının tarihi
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Gerçek hayatta yaşadığı olayları filmine imgeye dönüştürerek aktarır. Nasır'da başlayan film, karakterimizin Paris ve Newyork'a gitmesiyle kendi topraklarının sınırlarını aşarak meselesini küresel boyuta taşıma sürecini gösterir. Yönetmenin, bu üç şehri tercih etmiş olması, hayatının bir döneminde o bölgelerde yaşamış olmasıdır.
🔸 Bir yandan kendisine bir
yuva bulmak diğer yandan da düşlediği filmi çekmek için gittiği yerlerde seyirci de onunla birlikte bu deneyimi yaşar. İzleyenleri, Filistin meselesi ve Filistinli bir olarak yaşamak üzerine düşünmeye sevk eder. Bir göçmenin nereye giderse gitsin geçmişte yaşadıklarını da bir valize doldurarak beraberinde taşıdığını, baktığı her yerde kendisinden izler bulduğunu gösterir.
BURASI CENNET OLMALI FİLMİNİN BAŞROLÜ
🔸 Hayatından izler taşıyan filminde yönetmen,
başrol oyuncusu olarak kendisini seçer. Genellikle sahnenin tam ortasında bulunan isim, kendisini kamera gibi konumlandırarak gözlemci rolündedir.
🔸 Yönetmen,
sürrealist sahneler, kareografiler ve müzikali andıran sahneleri ile derdini anlatır. Bir sahne dışında diyalog kullanmayan onun yerine monologlar tercih eden yönetmen, meselesini sözler ile anlatmaktan ziyade görüntüler ve metaforlar kullanır.
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