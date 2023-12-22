"Burası Cennet Olmalı" film analizi

🔸 Suleiman'ın sinemaya asıl başlama nedeni ise, Filistinliler ile ilgili dünya sinemasındaki klişeleri yıkmaktır. İsrail - Filistin meselesi olarak tanımlanan olayların aslında evrensel bir sorun olduğunu düşünen isim, bu fikri sinemasının merkezine yerleştirir.

🔸 Filmlerinde Filistinliler ile ilgili kalıplaşmış düşünceleri yıkarken farklı bir anlatım tarzı kullanarak derdini sanata dönüştürür. Filistin'den New York'a oradan Paris'e tabiri caizse göçebe hayat süren yönetmen, ömrü boyunca sürekli bir arayış içerisindedir. Bu esnada yaşadığı pek çok olayı insanlara anlatmak için de Burası Cennet Olmalı filmini çeker.

Filistin sinemasının tarihi