Etkili insan olmanın püf noktaları

◽ Eleştiri bir savunma mekanizması olduğu için her zaman zararlı şekilde size dönüş yapar. Eleştiren kişi kendini haklı göstermek için bir çabaya girmiş olur. Bu da tehlikeli bir kapıyı aralar. Çünkü insanın yaşamda en çok değer verdiği şey olan gururu ve onurudur . Sizin düşünmeden yaptığınız eleştiriler bu duyguların çok çabuk şekilde kırılmasına, kişinin yaralanmasına yol açar. Her insanın kendine verdiği önemi yerle bir eder. Öfkeyi körükler.

◽ Böyle bir insanı bir daha ne dinlemek ne de görmek istersiniz. Karşınızdaki kişiyi eleştirmeden önce kendinizi eleştirin ya da birkaç dakika durup, düşünün.

Ben ne yapmak istiyorum?

Şu anki amacım ne?

◽ Biliyoruz ki insanoğlu olarak kendimizden başka her şeyi eleştirmeyi seven varlıklarız. Bunun bilincinde olarak hareket edersek eleştirmeden önce durup kendimize bakmamız gerektiğini fark ederiz. Çünkü her eleştiri sahibine mutlaka kötü bir şekilde dönecektir.

◽ Bir insanın değişmesini ya da düzelmesini istiyorsanız, işe kendinizden başlayın. Bu sizin için daha çok kazançlı daha az tehlikelidir. İnsan herkesten önce kendini düzeltmelidir.

Konfüçyüs'ten bir söz paylaşalım:

"Evinizin kapısının önünü temizlemeden komşunun damındaki karlardan şikayet etmeyin."