Etkili insan olmanın püf noktaları
Yaşamanın en güzel yanlarından biri etrafınızda sizi seven, değer veren, samimi, dürüst kişilerin olduğunu bilmek... Tabi sizde tüm bu özellikler varsa, ister istemez hayatınıza giren ya da yolunuzun bir şekilde kesiştiği kişiler de bu vasıfları taşıyor oluyorlar. Öncelikle şunun farkına varmak gerekiyor; yaşıyorsak neler bilmemiz gerektiğini neler öğrenmemiz gerektiğini ve nasıl bir insan olmamız gerektiğini iyi kavramamız lazım. Kişilik sahibi olmayı, konuşmayı bilmek, sevilen insandan ziyade, sözü sayılır ve etkili insan olma yolundaki ilk adımı sağlam atmamızı sağlar. Bu yazımızda sizlere etkili insan olmanın püf noktalarından bahsedeceğiz.
Giriş Tarihi: 23.12.2021
19:29
Güncelleme Tarihi: 23.12.2021
19:55
KONUŞMA YETENEĞİNİZİ GÜÇLENDİRİN
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Etkili bir insan olmanın yolu konuşma gücünden geçiyor. Hatta yaşamda başarılı biri olabilmenin en kestirme yolu, konuşma yeteneğini geliştirmektir.
◽ Konuşmasını ve konuştuklarını dinletmesini bilen bir insana,
sahip oldukları yeteneklerden çok daha fazlası eklenir. Eğer konuşma anlamında bir güçlük çekiyorsanız önce kendinize güvenmeyi deneyin. Daha sonra en çok korktuğunuz şeyin üzerine gidin. Bu şekilde ilerlerseniz kendinizde cesaret ve güven duygusu temelleşir.
Konuşmanın püf noktaları üzerine kaleme aldığımız yazıyı buradan okuyabilirsiniz
ELEŞTİRMEDEN ÖNCE DÜŞÜNÜN
◽ Eleştiri bir
savunma mekanizması olduğu için her zaman zararlı şekilde size dönüş yapar. Eleştiren kişi kendini haklı göstermek için bir çabaya girmiş olur. Bu da tehlikeli bir kapıyı aralar. Çünkü insanın yaşamda en çok değer verdiği şey olan gururu ve onurudur. Sizin düşünmeden yaptığınız eleştiriler bu duyguların çok çabuk şekilde kırılmasına, kişinin yaralanmasına yol açar. Her insanın kendine verdiği önemi yerle bir eder. Öfkeyi körükler.
◽ Böyle bir insanı bir daha ne dinlemek ne de görmek istersiniz. Karşınızdaki kişiyi eleştirmeden önce
kendinizi eleştirin ya da birkaç dakika durup, düşünün.
Ben ne yapmak istiyorum? Şu anki amacım ne?
◽ Biliyoruz ki insanoğlu olarak
kendimizden başka her şeyi eleştirmeyi seven varlıklarız. Bunun bilincinde olarak hareket edersek eleştirmeden önce durup kendimize bakmamız gerektiğini fark ederiz. Çünkü her eleştiri sahibine mutlaka kötü bir şekilde dönecektir.
◽ Bir insanın değişmesini ya da düzelmesini istiyorsanız,
işe kendinizden başlayın. Bu sizin için daha çok kazançlı daha az tehlikelidir. İnsan herkesten önce kendini düzeltmelidir.
Konfüçyüs'ten bir söz paylaşalım:
"Evinizin kapısının önünü temizlemeden komşunun damındaki karlardan şikayet etmeyin."
ÖNEMLİ OLMAK İÇİN UĞRAŞMAYIN
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İnsanın en derin isteği, değerli ve önem sahibi bir kişi olmaktır. İnsanın içini kemiren açlığın en tehlikelisi övülme ve takdir edilme duygusudur. Önemli olmak insana gurur verir ancak bu dozunda olmazsa sonuçları ağır olacaktır. Bu duygu insanların en pahalı olana yönelme, son model arabaya sahip olma, gösterişi hayatının merkezine koyma gibi duygularıyla paraleldir. Yabancı bir polis müdürünün bir suçlu hakkında yaptığı şu yorum, belki anlatmak istediğimizi özetler niteliktedir:
"Gençlerin işlediği cinayetlerin çoğunun tam bir benlik duygusuyla dolu olduğu görülüyor. Suçlunun tutuklanmasından sonra istediği şey kendisini bir kahraman gibi tanıtan gazeteleri görmektir."
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Bazı bilim insanlarına göre, kişi önemli olmak fırsatını elde edemeyince, bu fırsatı kazanmak için deli olurmuş. Deli olan insanlardan birçoğunun gerçek dünyada gerçekleştiremedikleri önemlilik duygusunu, delilikle tatmin ettiklerini de söylemişler.
◽ Kendimize,
söyleyersek, hem onları önemli görmüş oluruz hem de onlardan aynı şekilde önem görmüş oluruz. karşılaştığımız her insandan bir şey öğrenebileceğimizi
◽ İnsanların iyi yanlarını düşünelim, takdir edelim. O zaman herkes sözlerimize değer verir ve en güzeli de;
siz unutsanız bile onlar bu söylediklerinizi hayatlarının her alanında anımsarlar.
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ASIL İSTEKLERİ GÖRMEZDEN GELMEYİN
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Önce karşınızdaki kişinin isteğini uyandırın. Bir örnekle giriş yapalım. Mesela bir başkasına herhangi bir konuda bir şey yaptırmak istediniz diyelim. Bu kardeşiniz, çalışanınız, anneniz ya da evcil hayvanınız olabilir. Bunu istemeden önce biraz düşünün. Bu isteğimi yapmasını nasıl sağlayabilirim?
◽ Bu sorunun cevabı aslında çok basit. O insanın
söz ederek onun gerçekleşme yolunu isteğinden , yaptırmak istediğiniz şeyi yaptırabilirsiniz. Örneğin birine sigara bıraktırmak istiyorsanız bunu kendi isteğiniz gibi göstermeyin. Onu en göstererek şeyle uyandırmaya çalışın. Sporu seviyorsa sigaranın ilgi duyduğu sporda sevdiği uğratacağını anlatın. başarısızlığa
◽ İnsanları etkilemenin
başkasının düşüncesini anlamaktır. Kendisini bir başkasının yerine koyabilen, empati yapabilen biri, geleceğe dair biraz fikir sahibi olabilir. anahtarı
Ünlü yazarların kaleminden alıntılarla 'konuşmak'
DAVRANIŞLARINIZ BASİT OLSUN
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Bir hayvanı karşılıksız olarak neden severiz? Çünkü ortada koşulsuz bir sevgi var, içten ve basit şekilde davranırlar. Anahtar kelime bu; basit…
◽ İnsanlar için de böyledir. Siz karşı tarafa nasıl yaklaşırsanız, karşınızdaki kişi de size aynı şekilde yaklaşacaktır. Kendinizi unutun kısa bir süreliğine, başkalarıyla ilgilenin. Herkesin bildiği en iyi kelime "
"dir. Eğer tam tersini yaparsanız, başkalarının sizinle ilgilenmesini beklerseniz, hata edersiniz. ben
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İnsanlar arasında etkili bir kişi olmak istiyorsanız, başkalarına zaman ve enerji ayırın. Kendi çıkarlarınızı gözetmeden davranın. Önce siz içten bir ilgi gösterin ki size karşılığı içten şekilde gelsin.
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