Topluluk Önünde Konuşma Yapmanın Püf Noktaları
Konuşmak insanı diğer canlılardan ayırsa da bazen bu büyük bir korkuya dönüşebilir. Bazı insanlar konuşma yapmaktan, daha ziyade topluluk karşısında konuşmaktan çekinir. Yanlış bir şey söylemekten, doğru olanı yanlış aktarmaktan korkar. Bu korku hiç tanımadığı insanlar ya da kalabalık bir ortam olduğunda daha da artar. Bu noktada bilinmesi gereken tek şeyin "yaklaşımınız doğruysa konuşmanızın da doğru" olacağıdır. Yazıda bahsettiğimiz adımları uygularsanız her konuşmaya kendinize güvenerek başlayabilirsiniz. Söylemek istediklerinizi daha doğru aktarabilirsiniz. Hatta konuşmayı her şeyden daha çok sevebilirsiniz.
Giriş Tarihi: 13.12.2021
20:37
Güncelleme Tarihi: 14.12.2021
13:05
BİLDİĞİNİZ KONU HAKKINDA KONUŞUN
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Konuşma eylemi, hobi gibidir. Ne kadar çok yaparsanız o kadar gelişirsiniz, fakat önce bazı ana kuralları bilmeniz gerekir. Bazıları doğuştan gelen bir lütufla iyi konuşsa da bu yeteneklerini sürekli geliştirmek ve çalışmak zorundadırlar. Aslında ilk bilinmesi gereken püf nokta, Bu çok çalışmayı biraz detaylandıracağız şimdi. çok çalışmak diyebiliriz.
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BİLDİĞİNİZ KONU HAKKINDA KONUŞUN
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Konuşmak aslında günlük sohbetlerden daha kolaydır. Başarılı bir konuşmacı olabilmek için ilk önce bildiğiniz konu hakkında konuşun. Eğer bunu yapmazsanız ve dinleyiciler konuyu sizden daha iyi biliyorsa sıkılabilirler. Bir diğer tehlike ise eğer konuya hakim olmazsanız, davranışlarınıza da yansır.
🎤Bildiğiniz bir konudan ilerleyin, kişisel görüş bildirin. Her ne hakkında konuşuyorsanız neler gördüğünüzü, okuduğunuzu, etkilendiğinizi anlatın. Bunu yaparken daha rahat hissedecek ve dinleyicilerinizin ilgisini çekmiş olacaksınız. Anılarınızı dahi paylaşabilirsiniz.
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Ünlü yazarların kaleminden alıntılarla 'konuşmak'
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HAZIRLIKLI OLUN
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İyi bir konuşmacı olmanın ikinci adımı hazırlıklı olmaktan geçer. İlk adımdaki püf noktayı uygulayarak, bildiğiniz konuyu seçmişseniz, konuşmak zor olmaz.
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Bunun yanı sıra; eğer dinleyenlerinize baştan neler anlatacağınızı bildirirseniz, sizi çok daha kolay izlerler.
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Sonunda, başta kullandıklarınızdan farklı sözcüklerle en önemli notları özetleyin.
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Daha önce değinmediğiniz bir konu hakkında konuşma yapacaksanız, konuşmanızı satır satır yazabilir ve oradan okuyabilirsiniz. Bu yola giderseniz iyi çalışın, gözleriniz kağıttan çok seyircide olsun. Konuşmanız boyunca başınız eğik olmasın.
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Başlıklarla da konuşabilirsiniz.
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Küçük notlar da kullanabilirsiniz, yararı vardır. Daha doğal ve akıcı konuşursunuz.
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Konuşmak giysi gibi olduğu için size en rahat hangisiyse onu seçmelisiniz.
🎤 Konuşmanızı önceden prova etmekte de yarar vardır. Prova sırasında
zamanlama yapmak iyi olur. Yazdığınızla konuşma süreniz birbirini tutmayabilir. Verilen süreyi önceden öğrenmelisiniz ve prova sırasında yazılı konuşmanızı buna göre ayarlamalısınız.
DİNLEYİCİNİZE BAKIN VE TANIYIN
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DİNLEYİCİNİZE BAKIN VE TANIYIN
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Göz iletişimi her şeyde olduğu gibi bir topluluğa konuşurken de önemlidir. Birincisi; başınızı notlarınızdan kaldırdığınızdan emin olun. İkincisi; arkadaki duvara, yandaki cama konuşmayın.
🎤 Elinizdeki kağıdınızdan her başınızı kaldırışınızda
değişik bir yöne bakın, böylece dinleyiciler hepsine hitap ettiğinizi düşünür.
🎤 Başlıklar veya notlar kullanıyorsanız;
parlak fikirleri öne çıkarın.
(X) Konuşma adabı ile ilgili hadisler
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KONUŞMANIZI KISA TUTUN
*Topluluğa konuşmanın, ikili sohbetin bir türü olduğunu hatırlarsanız, sizi daha kolay anlayacaklardır.
🎤 İyi bir konuşmacı
ne zaman ortadan kaybolacağını iyi bilir. Ne çok uzun konuşun ne de az. Halk dilini tamamen kullanmayın. Kendi evreninizde olmadıkça konuşmalarınızın edebe uygun olmasına dikkat edin. Zaten dinleyicilerinizi tanırsanız, daha konuşmanın başında uyumu yakalamış olursunuz. Eğer ki konuşacağınız grubu tanımıyorsanız, nelerle karşılaşabilirsiniz, sizden ne öğrenmek istiyorlar, ne kadar konuşmanızı isterler gibi sorulara cevap vermeye çalışın.
🎤Bazen
hiç beklemedikleri bir şey söyleyerek dinleyiciyi kendinize çekebilirsiniz. En kısa başlangıç konuşması bazen en iyi hatırlanan ve en sık tekrarlanan konuşmalardan biri olabilir. Kısa konuşma, birçok büyük konuşmacının ortak özelliğidir.
Püf nokta şu; konuşmalar her zaman bir adım öndedir. öz, ayağı yere basan, hemen anlaşılan
🎤Konuşmalarınızda
mizahtan da yararlanabilirsiniz. Ne kadar ciddi bir konuyu konuşuyor olsanız da dinleyicilerin çoğu biraz gülmekten hoşlanacaktır. Çünkü çoğu kişi için konuşmalar çekilmezdir. Gerekmiyorsa ciddi kalmanızda bir fayda olmayacaktır.
🎤Bir mizah cümlesine ise,
"size bir fıkra anlatayım" diye başlamayın. Ya da " bugün komik bir şey oldu, şu çok iyi, dinleyin, bayılacaksınız veya belki duymuşsunuzdur ancak yine de anlatayım" gibi cümlelerle başlamayın. Çünkü bunlar çok kullanıldı, klişedir. Ayrıca baştan gülmekten kırılacaklarından bahsederseniz, onları hayal kırıklığına uğratabilirsiniz. Sonu da önemli tabi, "aslında, demek istemiş" gibi bir cümle ile bitirmeyin. Mizahı konuşmanıza yedirin. "İşte... fark budur" ya da ".... ne hoş değil mi?" diye bitirmeniz daha şık olacaktır.
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NEGATİFLERDEN KAÇININ
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Başaramayacağınızı düşünerek başladığınız her işte gerçekten de başarılı olamazsınız. Negatiflere konsantre olursanız, performansınız da eşit ölçüde negatif olacaktır. Kendinize hatırlatmanız gereken şey; duruşunuz, ses tonunuz, kurduğunuz cümleler her ne kadar önemli olsa da o anın varlığını değiştirmeyecektir.
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Oradasınız, o andasınız, yapmanız gereken elinizden gelenin en iyisine odaklanmak.
Kısaca gevşeyin ve rahat olun.
(X) TED konuşmaları nedir? TED'de nasıl konuşmacı olunur?