Dr. Mustafa Merter'in dilinden Dokuz Yüz Katlı İnsan

İlişkilerin anlamaktan ziyade anlaşılmamak üzerine kurulduğu günümüzde insanlık en çok rahmani kavramlara muhtaç. Bu minvalde Dokuz Yüz Katlı İnsan kitabını kaleme alan Dr. Mustafa Merter, Mevlana'nın "O senin muazzam varlığın, belki dokuz yüz kattır; dibi, kıyısı olmayan bir denizdir. Yüzlerce âlem, o denizde gark olup gitmiştir!" ifadelerinden hareketle insanın kim olduğunu ve sıkışıp kaldığı dar alandan kurtarmayı eserinde işler. Sizler için Dr. Mustafa Merter'in Dokuz Yüz Katlı İnsan kitabından cümlelerin altını çizdik.