Tavsiye listesi: Ne okuyalım, nereyi görelim, hangi püf noktayı öğrenelim?

📌İstiklal aşkı defalarca sınanan bu kahraman millet, her seferinde tarihin sayfalarına unutulmaz ve silinmez destanlar nakşetti. O destanlardan biri de Anadolu'nun dört bir yanına şehadet kanıyla yazılan İstiklal Marşı'ydı.

📌Anadolu'nun en buhranlı devriydi. Yurdun dört bir yanında vatan müdafaası yapılıyordu. Tüm imkânsızlıklara rağmen tek yürek oldu milletimiz. Tam da böyle bir dönemde, ebediyete kadar vatanın kutsallığını hatırlatacak millî bir marşa ihtiyaç duyuldu. Bunun için 1921'de Maarif Vekâleti, yarışma başlattı. 500 lira da para ödülü koydu.

📌 Müsabakaya 724 şiir geldi. Fakat onca eser arasında hiçbiri heyecan uyandıracak nitelikte değildi. Herkes böyle bir şiirin ancak Mehmet Akif'in elinden çıkabileceği biliyordu. Ancak Akif, işin içinde para olduğu için hiçbir şey yazmamıştı.

📌 Arkadaşlarının ısrarı sonucu, ödülü almamak şartıyla yarışmaya katılmayı kabul etti. Hâlbuki o sırada Mehmet Akif'in bir paltosu dahi yoktu. Çok soğuklarda arkadaşı Prof. Dr. Şefik Kolaylı'nın paltosunu ödünç alıyordu.