Tavsiye listesi: Ne okuyalım, nereyi görelim, hangi püf noktayı öğrenelim?
İşlerinizin yoğunluğundan kendinize zaman ayırmayı erteliyorsanız, hafta sonu çok iyi bir fırsat. Bunun için sizlerle "Ne okuyalım, nereyi görelim, hangi püf noktayı öğrenelim?" başlığı altında birbirinden değerli tavsiyeleri buluşturuyoruz. Ahmet Hamdi Tanpınar'ın Saatleri Ayarlama Enstitüsü kitabını okuyabilir, kişisel gelişiminiz için dikkat etmeniz gereken püf noktaları öğrenebilirsiniz. Gelin, tavsiye listesine yakından bakalım.
Giriş Tarihi: 25.12.2021
13:42
Güncelleme Tarihi: 25.12.2021
14:49
Ne okuyalım: Saatleri Ayarlama Enstitüsü
📌Ahmet Hamdi Tanpınar'ı
n Saatleri Ayarlama Enstitüsü eseri edebiyatımızın en ilgi çekici, mistik ve başarılı romanlarından biridir.
📌Roman, Osmanlı'nın son dönemlerinden Cumhuriyet dönemine uzanan zaman dilimini kapsar. Modernleşme hareketlerinin topluma yansıması
ironik bir dille kaleme alınır.
📌Romanın olay örgüsü yoksul bir ailede büyüyen ve saatlere ilgi duyan Hayri İrdal'in anılarından oluşur. Okuyucu, başkahramanın yaşamı etrafında 50 yıllık bir süreçte
toplumun yaşadığı dönüşümlere şahitlik eder.
Edebiyatımızın başyapıtlarından Saatleri Ayarlama Enstitüsü hakkında 10 bilgi
''Bazen düşünüyorum, ne garip mahluklarız? Hepimiz ömrümüzün kısalığından şikayet ederiz; fakat gün denen şeyi bir an evvel ve farkına varmadan harcamak için neler yapmayız?''
📌Her biri toplumun farklı kesimini sembolize eden romandaki karakterlerin trajedisi
, Tanpınar'ın eşsiz üslubu ve ironik anlatımıyla buluşur.
📌 Başkahramanın Halit Ayarcı ile tanışması
hayatının dönüm noktasını oluşturur. Birlikte Saatleri Ayarlama Enstitüsü'nün temellerini atarlar. Ülkedeki tüm saatlerin ayarlanması ile ilgilenen, saatleri geri kalanlara ve ileri olanlara ceza veren bu absürt enstitünün beklenmedik akıbeti birçok sorunun da habercisidir.
📌Ahmet Hamdi Tanpınar Saatleri Ayarlama Enstitüsü ile edebiyatımıza
yeni, bambaşka bir soluk getirir.
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Ne izleyelim: İstiklal Marşı nasıl yazıldı?
📌İstiklal aşkı defalarca sınanan bu kahraman millet, her seferinde tarihin sayfalarına unutulmaz ve silinmez destanlar nakşetti. O destanlardan biri de Anadolu'nun dört bir yanına şehadet kanıyla yazılan
İstiklal Marşı'ydı.
📌Anadolu'nun en buhranlı devriydi.
Yurdun dört bir yanında vatan müdafaası yapılıyordu. Tüm imkânsızlıklara rağmen tek yürek oldu milletimiz. Tam da böyle bir dönemde, ebediyete kadar vatanın kutsallığını hatırlatacak millî bir marşa ihtiyaç duyuldu. Bunun için 1921'de Maarif Vekâleti, yarışma başlattı. 500 lira da para ödülü koydu.
📌 Müsabakaya 724 şiir geldi. Fakat onca eser arasında hiçbiri heyecan uyandıracak nitelikte değildi.
Herkes böyle bir şiirin ancak Mehmet Akif'in elinden çıkabileceği biliyordu. Ancak Akif, işin içinde para olduğu için hiçbir şey yazmamıştı.
📌 Arkadaşlarının ısrarı sonucu, ödülü almamak şartıyla yarışmaya katılmayı kabul etti. Hâlbuki o sırada Mehmet Akif'in bir paltosu dahi yoktu. Çok soğuklarda arkadaşı Prof. Dr. Şefik Kolaylı'nın paltosunu ödünç alıyordu.
📌 İstiklal Marşı'nın ilk sözlerini Ankara'da mum ışığı altında, Taceddin Dergâhı'nın duvarlarına kazıdı.
Korkma sönmez bu şafaklarda yüzen al sancak Sönmeden yurdumun üstünde tüten en son ocak O benim milletimin yıldızıdır, parlayacak; O benimdir, o benim milletimindir ancak.
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Tam bir vecd halindeydi. Evde, sokakta, camide, Meclis'te, uyurken, yürürken, yemek yerken hep İstiklâl Marşı'nı yazmakla meşgul oldu. Yıllardır zihninde taşıyordu bu şiiri, aslında. Harfler kelimelere, kelimeler dizelere dönüştü. Böyle bir adanmışlıkla yaklaşık iki günde kâğıda döküldü İstiklal destanı.
📌 Takvimler 1 Mart 1921'i gösterdiğinde TBMM, tarihi günlerinden birini yaşıyordu. Maarif Vekili Hamdullah Suphi, meclis kürsüsünde Mehmet Akif'in İstiklal Marşı'nı okumaya başladı. Büyük bir coşku yaratan şiir,
dört defa ayakta dinlendi.
📌12 Mart 1921'e gelindiğinde yapılan oylamayla "Millî Marş" olarak kabul edildi. Akif, kazandığı
500 liralık ödülü ise yoksul kadın ve çocuklara iş öğreten Darülmesai'ye bağışladı.
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Nereyi görelim: İslam Bilim ve Teknoloji Tarihi Müzesi
📌Osmanlı'nın has bahçelerinden biri olan Gülhane Parkı içerisinde yer alan
İslam Bilim ve Teknoloji Tarihi Müzesi, Müslüman âlimlerin bilim tarihine katkılarını ortaya koyar.
📌 Burada İslam bilim tarihindeki icatlar, Müslüman bilim insanlarının keşifleri ve çalıştıkları döneme ait
bilim merkezlerinin maketleri yer alır.
📌 Müzedeki eserler coğrafya, gemicilik, zaman ölçümü, geometri, optik, tıp, kimya, mineraloji, fizik, mimari, teknik ve harp tekniği sahalarında sistematik bir düzenle sergilenir.
📌 Bu eserler ile İslam medeniyetinde doğan bilim ve tarihin seyrini değiştiren buluşlar gösterilmekle kalmayıp farklı yollarla Avrupa'ya nasıl ulaştığı ve özümsendiği de anlatılır.
Bilgi notu: Müze, İslam bilim tarihine yaptığı katkılarla, adını tarihe altın harflerle yazdıran Prof. Dr. Fuat Sezgin tarafından kuruldu.
İslam Bilim ve Teknoloji Tarihi Müzesi'ne sanal yolculuk