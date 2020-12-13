Siz sorun biz cevaplayalım! 😊📢

➡ Şimdi öncelikle son diye bir şey olmadığını elbette biliyoruz. Olaylara ya da durumlara hangi yönden baktığınız burada çok önemli. Her bitişte bir başlangıcın gizli olduğunu unutmazsanız fani dünyanın sorunlarından o denli sıyrılırsınız. O zaman bizim burada irdelememiz gerek şey mutlu kavramı...

➡ Yani ben hayatımda bir şeyi bitirirken başka bir şeyi başlatıyorum ancak bu başlangıca ne kadar hazırım? Ben bu bitişten ne öğrenmeli, yoluma nasıl devam etmeliyim? Öncelikle bunun cevabını kendinize vermeye çalışın.

➡ Şimdi gelelim mutlu kavramı üzerine. Herkes için mutluluğun tanımı farklıdır elbette ancak şimdi okuyacağınız şu cümle hayattaki amacınızı anlamanıza yardımcı olacaktır.

"Mutluluk, bir yerde ve her yerde hiçbir şey beklemeden dünyayı, insanları sevmektir." 😊

➡ Şimdi size yazarımız Fatma Bayram hocamızın kaleminden çıkmış çok güzel bir yazı bırakıyoruz. Okumayı ihmal etmeyin.

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