Siz sorun biz cevaplayalım! 😊📢

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Giriş Tarihi: 13.12.2020
17:59
Güncelleme Tarihi: 13.12.2020
19:45
Soru: Osmanlı'da çay üretimi nasıldı?
📢 Batı'dan çok önceleri
İpek Yolu aracılığıyla Türkiye'ye giren çay, özellikle Kuzey Kafkasya ve Türkistan çayı olarak çok eskilerden bu yana Anadolu'da biliniyordu. Üretimi için Osmanlılar zamanında ilk atılım, 19'uncu yüzyılın sonlarında oldu.
📢 Osmanlı'da çay yetiştirmeye yönelik bilinen ilk ciddi girişim,
Sultan II. Abdülhamid zamanında gerçekleşti.
📢 Çay, ilk etapta süs bitkisi olarak yetiştirilse de, sonraları bir
gelir kapısı oldu. Osmanlı beldelerinde ise çay, ilk olarak Batum ve çevresinde 1918 yılında üretildi.
📢 Devrin bilinen ziraatçılarından Zihni Derin, bölgede çayın atılımı için önemli adımlar attı.
Peki sonra ne oldu dersiniz?
👉
Detaylı bilgi: Kahvenin tahtını sarsan çayın Türkiye serüveni
➡ Şimdi öncelikle son diye bir şey olmadığını elbette biliyoruz. Olaylara ya da durumlara hangi yönden baktığınız burada çok önemli. Her bitişte bir başlangıcın gizli olduğunu unutmazsanız fani dünyanın sorunlarından o denli sıyrılırsınız. O zaman bizim burada irdelememiz gerek şey
mutlu kavramı...
➡ Yani ben hayatımda bir şeyi bitirirken
başka bir şeyi başlatıyorum ancak bu başlangıca ne kadar hazırım? Ben bu bitişten ne öğrenmeli, yoluma nasıl devam etmeliyim? Öncelikle bunun cevabını kendinize vermeye çalışın.
➡ Şimdi gelelim
mutlu kavramı üzerine. Herkes için mutluluğun tanımı farklıdır elbette ancak şimdi okuyacağınız şu cümle hayattaki amacınızı anlamanıza yardımcı olacaktır.
"Mutluluk, bir yerde ve her yerde hiçbir şey beklemeden dünyayı, insanları sevmektir." 😊
➡ Şimdi size yazarımız Fatma Bayram hocamızın kaleminden çıkmış çok güzel bir yazı bırakıyoruz. Okumayı ihmal etmeyin.
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İstiyorum
Soru: Neden Fikriyat? Temel çıkış düşüncesi nedir?
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Fikriyat.com, Turkuvaz Haberleşme ve Yayıncılık A. Ş. bünyesinde yayın hayatına Mayıs 2017'de başlayan, fikir, düşünce, kültür sanat, edebiyat, akademi, sinema, ilahiyat, gündem, İslam gibi farklı kategorileriyle dijital medyaya yeni bir soluk getiren internet sitesi. Bu amaçla çıktığımız yolda sizlere en doğru bilgiyi ulaştırma çabası içindeyiz. Çıkış noktamız tam olarak bu. 😊
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Neden Fikriyat?
Takdir edersiniz ki en önemli şey bu amaçları tek bir kavramla açıklayabilmek... Fikriyat olarak İslam'a dair hayata dokunan
en doğru ve güvenilir bilgileri, fikir hayatına yön veren yazı, özel dosya ve videolarla destekliyoruz. Fikir ve düşüncenin referans sitesi olma amacıyla çıktığımız yolda emin adımlarla ilerliyoruz. Fikriyat kavramı da bize bu yoldaki amacımızı unutturmayan değerli bir isim...
➡ Tabi ki sizin değerli görüşleri bizler için çok önemli. Görüş ve önerileriniz için bizlere ulaşabileceğiniz e posta adresimiz:
fikriyat@fikriyat.com.tr
Fikriyat olarak yeniliklerimizden haberdar olabilmeniz için sizi ilgili haberimizi okumaya davet ediyoruz. 😊
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Fikriyat.com yenilikleriyle yoluna devam ediyor!
Fikriyat ile ilgili tüm detaylı bilgilere ulaşabilirsiniz. buradan
Soru: İnsanlar değişir mi?
Bu soruyu şöyle cevaplayabiliriz. Değişimi isteyen her birey
kendini değiştirebilir. Yeter ki iradesi buna müsade etsin.
➡ Şöyle ki Kur'ân-ı Kerîm'deki birçok ayet-i kerimede insan ve insan iradesi zikredilir.
İnsanların iradeleri olduğu gibi, toplumların da iradeleri vardır. Toplumların geleceği de o toplumu oluşturan bireylerin iradelerinden sadır olan davranış ve yaşayış tarzları ile alakalıdır. Toplumun şekillenişi de yine o toplum bireylerinin düşünceleri ve eylemleri ile ön plana çıkar.
Burada yapılması gereken şey değişmesi gerektiğinden emin olduğunuz bireyin davranışlarını kendisine fark ettirmeniz ve sabırla beklemeniz. Eğer ailenizle iletişim problemi yaşıyorsanız yine sabırla bu konu hakkında okumalar yapmalı, ve karşı tarafa bilgilendirici örnekler vermelisiniz.
Konuyla ilgili en güzel örnekleri Sevgili Peygamberimizin (sav) örnek hayatında bulabilirsiniz. İligli linkleri aşağıya bırakıyoruz, kalbinizden sevgiyi eksik etmeyin. Umudunuz ve sabrınız daim olsun.
👉 Bir aile reisi olarak Hz. Muhammed ve örnek davranışları
👉 Örnek bir baba olarak Peygamber Efendimiz (sav)
👉 Aile hayatıyla ilgili ufuk açan 35 hadis
Soru: Gençlere tavsiye edebileceğiniz kitaplar var mı? İslam alimlerinin biyografileri...
Olmaz mı? 😊
➡
İkra emri ile başlayan i lim yolculuğumuz, asırlardır hiç durmadan devam ediyor. Dinimiz bize en büyük ikramı "ilim öğrenme" gücünü vermiş. Her Müslümanın üzerine farz kılmıştır. Bilinir ki bir kimse ilim elde etmek arzusuyla bir yola girerse, Allah o kişiyi cennetin yollarından birine sevk eder. Bu durumda bize düşen, ilim neredeyse oraya koşup nasibimizi almaktır.
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Peki bu yolculukta özellikle genç nesil olarak neler okumak gerekli?
➡ Her Müslümanın okuması gereken
ilk kitap, Kur'an'dır. Kur'an-ı Kerim, İslam dininin ana kitabıdır. Kur'an-ı Kerim öğrenmek her müminin en mühim meşguliyetidir. Bunun için bir mümin hangi yaşta olursa olsun, Kur'an'ı öğrenmek için büyük bir gayret içine girmeli. Çünkü Kur'an'ı öğrenmek imanın bir gereğidir.
Fikriyat Kur'an-ı Kerim uygulamamıza buradan ulaşabilirsiniz.
➡ Ahlâkî faziletler, mânevî ve ruhî gelişimi sağlayacak kurallar, düzenli bir aile hayatı için gerekli olan davranış biçimleri, insanlar arasında içtimaî ve ticarî münasebetleri düzenleyen hükümler, yönetenlerle yönetilenler arasındaki ilişkiler vb. konularda da
hadislerde geniş bilgi bulunur. Dolayısıyla mutlaka hadis okuma görevi yerine getirilmeli.
Tavsiye kitapların tümüne aşağıdaki listelerden ulaşabilirsiniz.
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Liseden mezun olmadan mutlaka okumanız gereken kitaplar
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30 yaşına gelmeden okunması gereken 30 kitap
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İlim yolculuğunda mutlaka okunması gereken kitaplar
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