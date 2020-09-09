Liseden mezun olmadan mutlaka okumanız gereken kitaplar

NECİP FAZIL KISAKÜREK, ÇİLE ÖZETİ

📕Necip Fazıl'ın başyapıtlarından biri olan Çile, 1925'te 'Örümcek Ağı' 1928'de 'Kaldırımlar', 1932'de 'Ben ve Ötesi', 1953'te 'Sonsuzluk Kervanı' ve 1969'da 'Şiirlerim' ismiyle yayınlanmış şiir kitaplarının bir araya toplanmasından oluşur. Bir yanda belli başlı bir sanat anlayışından tüten şiirler, diğer yanda bu sanat anlayışının tüttürdüğü şiir mefkûresi…

📕Sonsuzluk Kervanı Necip Fazıl'ın yeni görüşlerini yansıtan ve özel bir dikkatle derlenmiş şiirlerinin yer aldığı kitaptır. Bu şiirler, daha sonra yenileri de eklenerek Çile ve Şiirlerim adıyla tekrar yayımlanmıştır.

📕Necip Fazıl, "Şiirlerim ve Şairliğim" başlıklı ön sözünde Çile'yi ana kitabı olarak takdim eder ve onda bütün şiirleri arasından bir "süzme ve bütünleştirme" yaptığını söyleyerek, bu kitabın dışındaki şiirlerinin artık kendisine mal edilmemesini ister.

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ÇİLE'Yİ NEDEN OKUMALIYIZ?

Üstad Necip Fazıl'ın şiir dünyası ile tanışan gençler, modern dünyada dışa çevrili olan gözleri âdeta insanın iç dünyasına çeviren bu şiirlerin yeni ve orijinal görünen bir psikolojik derinliğini gözleme imkanı bulacaktır.

"Gençlik... Gelip geçti... Bir günlük süstü;

Nefsim doymamaktan dünyaya küstü.

Eser darmadağın, emek yüzüstü;

Toplayın eşyamı, işim acele!"