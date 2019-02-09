Tanpınarın Sahnenin Dışındakiler romanından etkileyici 22 alıntı

Tanpınar'ın Sahnenin Dışındakiler romanından etkileyici 22 alıntı

Ahmet Hamdi Tanpınar'ın, yalnızca bir romancı değil, aynı zamanda bir şair ve edebiyat profesörü olduğunu biliyor muydunuz? Ya da 'Sahnenin Dışındakiler' adlı romanının adını ve konusunu nereden aldığını? Sizler için Sahnenin Dışındakiler'den etkileyici 22 alıntıyı derledik.