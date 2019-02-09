Tanpınarın Sahnenin Dışındakiler romanından etkileyici 22 alıntı

Tanpınar'ın Sahnenin Dışındakiler romanından etkileyici 22 alıntı
Ahmet Hamdi Tanpınar'ın, yalnızca bir romancı değil, aynı zamanda bir şair ve edebiyat profesörü olduğunu biliyor muydunuz? Ya da 'Sahnenin Dışındakiler' adlı romanının adını ve konusunu nereden aldığını? Sizler için Sahnenin Dışındakiler'den etkileyici 22 alıntıyı derledik.
Giriş Tarihi: 09.02.2019
17:15
Güncelleme Tarihi: 09.02.2019
17:59
Tanpınar'ın Sahnenin Dışındakiler romanından etkileyici 22 alıntı
''Bütün hayat üstüme yığılmış gibiydi. Hayat, insanındı. Fakat insan, Ya Rabbim insan ne kadar zayıftı. Kime dokunmak istesem, kuru bir dal gibi elimde kalıyordu.''
Tanpınar'ın Sahnenin Dışındakiler romanından etkileyici 22 alıntı
''Karı koca senelerce, yan yana uzatılmış iki değnek gibi yaşamışlardı.''
Tanpınar'ın Sahnenin Dışındakiler romanından etkileyici 22 alıntı
''Biz evvela kelimeleri öğreniriz sonra yaşadıkça teker teker manalarını...''
Tanpınar'ın Sahnenin Dışındakiler romanından etkileyici 22 alıntı
''Ben şimdi seyahat ediyorum. İnsan yüzlerinde, huylarında dolaşıyorum. Ama bir gün muhakkak seveceğim. Bizim memlekette insanların yapacağı tek iş budur, hele kadınların.''
Tanpınar'ın Sahnenin Dışındakiler romanından etkileyici 22 alıntı
''Asıl korktuğum şey nedir, biliyor musun? Günün birinde babama veya anneme benzemek... Babam neyse o hiç olmazsa kendine göre yaşıyor, fakat anneme benzemek, onun cinsinden bir şikâyet makinesi olmak...''