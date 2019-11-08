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Bir aile reisi olarak Hz. Muhammed ve örnek davranışları

Allah Resul'ünün aile hayatı kıyamete kadar bütün insanlar için eşsiz bir örneklik arz etmektedir. Nitekim Resulün uyguladığı ilke ve prensipler, tüm zamanlarda önemini ve işlevini kaybetmeden varlığını sürdürmüştür. Ailede mutluluk ve huzurun temin edilmesindeki önemli şartları, en güzel örnekleriyle Hz. Peygamber'in aile yaşantısında görmek mümkündür. Peygamberimizin dünyaya gelişinin yıl dönümü olan Mevlid Kandili vesilesiyle O'nun aile hayatından bizlere miras kalan emir ve tavsiyelerini derledik.

Giriş Tarihi: 08.11.2019 09:08 Güncelleme Tarihi: 28.10.2020 09:35
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Hz. Muhammed örnek bir aile reisiydi
Hz. Muhammed örnek bir aile reisiydi

Sevgili Peygamberimiz örnek bir aile reisiydi. Hanımlarına ve çocuklarına karşı görevlerini en iyi şekilde yerine getirirdi. Aile hayatı ve aile içindeki davranışları, taşıdığı özellikler nedeniyle maddi alanda olduğu kadar, manevi alanda da örnek konumdaydı.

Peygamber Efendimizin mucizeleri

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"Müminlerin iman bakımından en mükemmel olanı, onların ahlak bakımından en güzel olanıdır, onların en hayırlıları da aile fertlerine karşı hayırla muamelede bulunanlarıdır." (Ebu Davud, Sünnet, 15)

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Kuvvetli bir muhabbet
Kuvvetli bir muhabbet

Yüce Allah, insana, erkek ve kadın olarak birbirlerine eş olmaları, huzurlu bir yuva kurmaları için aralarında kuvvetli bir muhabbet ve merhamet bağı var etmiştir. Aile kurmak, her şeyden önce yaratılışımıza uygundur. Cenâb-ı Hak, "Aranızdan bekâr olanları evlendirin." buyruğuyla kadın ve erkek için nikahı teşvik ederken, başta yakınları olmak üzere bütün bir topluma da evlenme çağına gelenlere destek olmalarını tavsiye etmiştir.

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"Kendileri ile huzur bulasınız diye sizin için türünüzden eşler yaratması ve aranızda bir sevgi ve merhamet var etmesi de O'nun varlığının ve kudretinin delillerindendir. Şüphesiz bunda düşünen bir toplum için ibretler vardır." Rûm, 30/21

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Aile kurmak
Aile kurmak

Aile kurmak, aynı zamanda Peygamberimizin sünnetidir. Allah Resûlü (s.a.s) bir hadislerinde şöyle buyurur: "Nikâh benim sünnetimdir. Kim benim sünnetimden yüz çevirirse benden değildir."

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