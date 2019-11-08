Bir aile reisi olarak Hz. Muhammed ve örnek davranışları
Bir aile reisi olarak Hz. Muhammed ve örnek davranışları
Allah Resul'ünün aile hayatı kıyamete kadar bütün insanlar için eşsiz bir örneklik arz etmektedir. Nitekim Resulün uyguladığı ilke ve prensipler, tüm zamanlarda önemini ve işlevini kaybetmeden varlığını sürdürmüştür. Ailede mutluluk ve huzurun temin edilmesindeki önemli şartları, en güzel örnekleriyle Hz. Peygamber'in aile yaşantısında görmek mümkündür. Peygamberimizin dünyaya gelişinin yıl dönümü olan Mevlid Kandili vesilesiyle O'nun aile hayatından bizlere miras kalan emir ve tavsiyelerini derledik.
Giriş Tarihi: 08.11.2019
09:08
Güncelleme Tarihi: 28.10.2020
09:35