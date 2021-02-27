İsra suresinden Müslümanlara ödevler

"Allah'tan başka tanrı tanıma; sonra kınanmış ve yalnızlığa terkedilmiş olarak kalırsın." (İsra suresi, 22. ayet)

📌 İsra suresinin 22 ve 40'ıncı ayetleri arasında, Peygamber Efendimizin (sav) şahsında bütün insanlığa hitap edilerek başlıca dinî ve ahlâkî ödevler sıralanır.

➡Müslümanların birinci ve en önemli ödevi Allah'ın birliğini tanımak, bir olan Cenab-ı Hakk'a inanmaktır. İnançtan sapmak insanlar için en büyük kayıp ve hatadır. Müşrikler, O'nun lütfundan ve rızasından mahrum kalır.

➡İslam'a göre kişinin kurtuluşa erebilmesi için iman etmesi şarttır. Kainatı yaratan, kendisine ibadet edilen tek ve en yüce varlık olan Allah'a inanmak, iman esaslarının birincisi ve temelidir.

"İsm-i A'zâm" ne demektir?