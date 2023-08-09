Pisa Kulesi: Bir Eğikliğin Sırrı
Bazı mimari eserler inşa edildikleri tarihten beri toplumların göz bebeği olmuşlardır. Dünyanın en ünlü yapılarından, ilgi çekici ve ikonik eğimiyle tanınan Pisa Kulesi, İtalya'nın Pisa şehrinde yükselen tarihi bir yapıdır. İhtişamlı mimarisi ve eşsiz eğimiyle dikkat çeken bu kule, hem tarih hem de turizm açısından büyük bir öneme sahiptir. Pisa Kulesi'nin tarihini, mimari özelliklerini ve turistik cazibesini yakından inceliyoruz.
Giriş Tarihi: 09.08.2023
14:34
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İtalya'nın Pisa şehrinde yükselen Pisa Kulesi, ilginç bir hikayeye sahip. Bu tarihi yapı, 12. ve 14. yüzyıllar arasında Pisa Katedrali'nin " olarak inşa edildi. Yaklaşık Çan kulesi" 56 metre yükseklikten oluşan bu beyaz mermer kule, gotik ve romanesk tarzların bir mozaiği olarak yapıldı.
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Pisa Kulesi, Pisa Katedrali, Pisa Vaftizhanesi ve Camposanto Monumentale'yi içeren daha büyük bir mimari kompleksin parçası. Ancak eğikliğinin meşhurluğu nedeniyle genellikle sadece Pisa Kulesi bilinir.
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Gücün ve zenginliğin sembolü
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Ağustos 1173'te başlayan kulenin inşaatı, savaşlar ve mali zorluklar nedeniyle çeşitli duraklamalar ve kesintilerle 199 yılı aşkın bir süre devam etti. Bonanno Pisano ve Gherardo di Gherardo gibi dönemin önemli mimarları yapımında görev aldı. Başka birçok mimar ve mühendisin de tasarım sürecinde katkısı oldu.
📌 Pisa Kulesi'nin
yapılış amacı, İtalya'nın gücünün ve zenginliğinin bir sembolü olarak Cenova ile Venedik'e karşı bir rekabet ve güç gösterisinin ifadesi olarak kabul edildi.
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Pisa Kulesi'nde, inşa edildikten bir süre sonra inşaat sırasında birtakım sıkıntılar olduğu fark edildi. Kule, zemininde gerçekleşen kayma nedeniyle gitgide eğik bir hal almaya başladı. Zeminin yumuşaklığının ve bazı teknik hataların sebep olduğu eğiklik, mimarların ve mühendislerin tüm düzeltme uğraşlarına rağmen çözümsüz kaldı.
📌 Kulenin tamamen çökmemesinin ve devrilmez olmasının nedeniyse
kendi ağırlık merkezinin içinde olmasıydı. Kule, her yıl milimetrenin onda yedisi kadar (100 yılda 7 cm) eğilmekte.
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📌 1900'lü yılların sonlarına doğru kule,
eğilme ve çökme riskini azaltmak için kapsamlı restorasyon çalışmaları geçirdi. 1990 - 2001 yılları arasında yapılan bu restorasyon nedeniyle kule ziyarete kapatıldı.
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2008 yılında yapılan çalışma ve araştırmalar sonucu kuledeki hareketin tamamen durduğu tespit edildi. Böylece, kulenin devam eden eğilme sorunu kontrol altına alınmış oldu.
MİMARİ ESERLERİN DAYANIKLILIĞINI VE AYDINLIĞINI SAĞLAYAN TONOZLAR
📌 Kule üst üste bindirilmiş 6 yuvarlak sütun dizisinden meydana gelir. 56 metre yüksekliğindedir ve en üst bölümüne çıkmak için 294 basamaklı zorlu bir merdiven yolculuğu gerekir.
📌 En üstteki çanların bulunduğu
8. kat silindir biçimindedir ve 2 adet sarmal merdivene düzenine sahiptir. Kule, büyük ölçekte müzik notaları üreten 7 çana sahiptir. En büyük çan olan " Assunta", 3620 kilogram ağırlığındadır.
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