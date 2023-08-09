Pisa Kulesi: Bir Eğikliğin Sırrı

📌 İtalya'nın Pisa şehrinde yükselen Pisa Kulesi, ilginç bir hikayeye sahip. Bu tarihi yapı, 12. ve 14. yüzyıllar arasında Pisa Katedrali 'nin " Çan kulesi" olarak inşa edildi. Yaklaşık 56 metre yükseklikten oluşan bu beyaz mermer kule, gotik ve romanesk tarzların bir mozaiği olarak yapıldı.

📌 Pisa Kulesi, Pisa Katedrali, Pisa Vaftizhanesi ve Camposanto Monumentale'yi içeren daha büyük bir mimari kompleksin parçası. Ancak eğikliğinin meşhurluğu nedeniyle genellikle sadece Pisa Kulesi bilinir.

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