Sanat tarihinin en büyük hırsızlığı
Leonardo da Vinci'nin ünlü eseri Mona Lisa, Louvre Müzesi'nden çalındığında takvimler 20 Ağustos 1911'i gösteriyordu. Tablonun çalınmasıyla ilgili gözaltına alınan isimlerden biri de ünlü ressam Pablo Picasso'ydu. Peki, Picasso, Mona Lisa tablosunu gerçekten çalmış mıydı? Çaldıysa neden hapse atılmadı? Eğer iddialar doğru değilse adı neden davaya karıştı? Sizler için, sanat tarihinin en trajik hikayelerinden birini derledik.
Giriş Tarihi: 01.08.2019
10:48
Güncelleme Tarihi: 27.01.2022
13:30
SANAT TARİHİNİN EN BÜYÜK HIRSIZLIĞI
21 Ağustos 1911'de dünyanın en meşhur sanat eserlerinden biri olan Leonardo Da Vinci'nin Mona Lisa'sı Paris'deki Louvre Müzesi'nden çalındı. O sabah, birçok müze memuru, resmin her zamanki yerinde asılı olmadığını fark etmişti. Fakat resmin, görevli müze fotoğrafçısı tarafından alındığını ve stüdyoda resimlerinin çekildiğini düşündüler. Salı sabahı, resim geri dönmediğinden ve fotoğrafçının stüdyosunda da bulunmadığından, müze yetkililerine haber verildi. Tablo gitmişti!
Aceleyle polis ile temasa geçildi ve müze idarecisinin odasında bir karargâh kuruldu. Müzenin her tarafı baştan sona arandı. Arama bir hafta sürdü çünkü Louvre Müzesi,
49 dönümlük bir sahaya inşaa edilmiştir. Bir dedektif, Mona Lisa'nın ağır çerçevesini buldu. Buldukları yer, gizli bir odaya giden merdivenlerdi.
Herkes, hırsızın müze görevlilerinden ya da yakında yaşayanlardan biri olduğunu düşünüyordu. Belki biri şüpheli davranışlarda bulunan birini görmüş olabilirdi. Polis, Pablo Picasso'ya sorular sordu. Picasso, önceden Pieret adlı arkadaşından iki heykel satın almıştı. Pieret bu parçaları Mona Lisa çalınmadan çok önce Louvre Müzesi'nden çalmıştı. Picasso bunun üzerine arkadaşının Mona Lisa'yı da çalmış olabileceğini düşündü.
Bu kötü suçlamalar ve halkın tepkisi üzerine Picasso yerel bir gazetede heykellerin geri verileceğini duyurdu. Picasso adının gizli kalmasını rica etti, fakat biri ismini polise verdi. Sorgulamadan sonra polis, Picasso'nun Mona Lisa'nın hırsızı hakkında bir şey bilmediğine karar verdi.
Vincenzo Perugia adlı bir İtalyan, resmi İtalya'nın Floransa şehrindeki Uffizi Galerisi'ne 100.000 dolara satmaya çalışıyordu. "Resmi yurtsever bir İtalyan olduğundan ötürü çaldığını" iddia etti.
Ünlü bir İtalyan'ın eserinin Fransa'da tutulmasını düşünemiyordu. Hırsız Perugia'nın farkına varamadığı, Mona Lisa'nın İtalya'da yapıldığı ancak Leonardo'nun resmi alıp Fransa'ya Kral 1. Francis'e 4000 altına satmaya götürdüğüydü.