Sanat tarihinin en büyük hırsızlığı

Herkes, hırsızın müze görevlilerinden ya da yakında yaşayanlardan biri olduğunu düşünüyordu. Belki biri şüpheli davranışlarda bulunan birini görmüş olabilirdi. Polis, Pablo Picasso'ya sorular sordu. Picasso, önceden Pieret adlı arkadaşından iki heykel satın almıştı. Pieret bu parçaları Mona Lisa çalınmadan çok önce Louvre Müzesi'nden çalmıştı. Picasso bunun üzerine arkadaşının Mona Lisa'yı da çalmış olabileceğini düşündü.