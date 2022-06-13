Mim Kemal Öke: "Aşk ölmenin sanatıdır"

Nasılsınız hocam, neler yapıyorsunuz, hayat nasıl ilerliyor?

Mim Kemal Öke:

Hayatım hep beşinci viteste, zaten hiperaktif bir adamım. Savrulduğu yere gidiyoruz; mübarek nereye çekerse o taraftayız, işte.

Tebrik ediyorum kitabınız muhabbetnağme gerçekten tam tadında... Kitabın girişinde bir yazılış ve öyküsü vardır diyorsunuz, aslında bu kitap sizin Nazlı ile birlikte yolculuğunuzun terennümü diyebilir miyiz?

Mim Kemal Öke:

Şimdi baktığınız vakit herkeste bir yanlış algı var; sanki bu adam, engelli veya özürlü veya işte özel gereksinimli bir çocuğun ebeveyni, dolayısıyla elini, eteğini dünyadan çekti, tamamıyla kendisini çocuğuna hasretti. Evet, doğrudur bir açıdan. Ama bunun ötesinde bir şey daha var o da şu ki; Mim Kemal Öke Beşeri Ve Toplumsal Bilimler hocası. Öğretim üyeliğini çok seviyorum. Akademik olarak eğer kitapların dışına çıkamazsanız, uygulamada hayatın içinde olamazsanız, teorik kuramlar çok askıda ve havada kalır. Dolayısıyla Nazlı'nın babası olabilmek, bilimlerde de bana yeni ufuklar açmıştır. Beşeri-toplumsal bilimler okumaya doyamayan ve hala kendini öğrenci hisseden bir insanım. İnsan bir ilme âşık olur ve devam eder; bir şeyler arar oralarda.

Burada da çok önemli bir isimden bahsetmek istiyorum. Prof. Dr. Mete Çamdereli… Fakülteden arkadaşım, tatlı tatlı sohbet ederdik hatta derslerine de girdim. Öğrencilik yıllarımın bir kısmı onun rahle-i tedrisinde geçti. Sosyal bilimlere bakarken, göstergelere de bakmak gerektiğini kendisinden öğrendim. Göstergebilim dediğimiz vakit, mesela ben neyin hocasıyım? Tarih. Peki, tarihte neyi arıyorsunuz? Hakikate bakmak lazım. Tarihte hakikat nedir, medenileşmenin neresindeyiz, bunu sorgulamamız gerekir. Burada da tablolar üzerinden anlattım, gösterge olarak tabloları kullandım. Bir dönem gastronomiyi kullandım. Yemeklerin üzerinden dünya tarihini anlattım. İçeceklerin üzerinden medeniyet tarihini anlatmaya çalışıyorum, burada da musiki ile anlattım.