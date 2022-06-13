Mim Kemal Öke: "Aşk ölmenin sanatıdır"
Fikriyat Sohbetleri'nin bu bölümünde tavrıyla, sesiyle, bilgisiyle gönüllere taht kurmuş önemli bir ismi ağırladık. Prof. Dr. Mim Kemal Öke ile Turkuvaz Kitap'tan çıkan son eseri Muhabbetna(ğ)me üzerinden musikiyi, gönül insanını, aşkı kısaca ruha dokunan tüm güzellikleri konuştuk. Aşkın "ölme sanatı" olduğunu belirten Mim Kemal, öldürdüğümüzün aslında
kendi nefsimiz olduğunu da ekliyor.
Giriş Tarihi: 13.06.2022
16:49
Güncelleme Tarihi: 13.06.2022
17:03
"Hayatım hep beşinci viteste"
Nasılsınız hocam, neler yapıyorsunuz, hayat nasıl ilerliyor?
Mim Kemal Öke:
Hayatım hep beşinci viteste, zaten hiperaktif bir adamım. Savrulduğu yere gidiyoruz; mübarek nereye çekerse o taraftayız, işte.
Tebrik ediyorum kitabınız muhabbetnağme gerçekten tam tadında... Kitabın girişinde bir yazılış ve öyküsü vardır diyorsunuz, aslında bu kitap sizin Nazlı ile birlikte yolculuğunuzun terennümü diyebilir miyiz?
Mim Kemal Öke:
Şimdi baktığınız vakit herkeste
sanki bu adam, engelli veya özürlü veya işte özel gereksinimli bir çocuğun ebeveyni, dolayısıyla elini, eteğini dünyadan çekti, tamamıyla kendisini çocuğuna hasretti. Evet, doğrudur bir açıdan. Ama bunun ötesinde bir şey daha var o da şu ki; bir yanlış algı var; Mim Kemal Öke Beşeri Ve Toplumsal Bilimler hocası. Öğretim üyeliğini çok seviyorum. Akademik olarak eğer kitapların dışına çıkamazsanız, uygulamada hayatın içinde olamazsanız, teorik kuramlar çok askıda ve havada kalır. Dolayısıyla bilimlerde de bana yeni ufuklar açmıştır. Beşeri-toplumsal bilimler okumaya doyamayan ve hala kendini öğrenci hisseden bir insanım. İnsan bir ilme âşık olur ve devam eder; bir şeyler arar oralarda. Nazlı'nın babası olabilmek,
Burada da çok önemli bir isimden bahsetmek istiyorum.
Prof. Dr. Mete Çamdereli… Fakülteden arkadaşım, tatlı tatlı sohbet ederdik hatta derslerine de girdim. Öğrencilik yıllarımın bir kısmı onun rahle-i tedrisinde geçti. Sosyal bilimlere bakarken, göstergelere de bakmak gerektiğini kendisinden öğrendim. Göstergebilim dediğimiz vakit, mesela ben neyin hocasıyım? Tarih. Peki, tarihte neyi arıyorsunuz? Hakikate bakmak lazım. Tarihte hakikat nedir, medenileşmenin neresindeyiz, bunu sorgulamamız gerekir. Burada da tablolar üzerinden anlattım, gösterge olarak tabloları kullandım. Bir dönem kullandım. gastronomiyi İçeceklerin üzerinden Yemeklerin üzerinden dünya tarihini anlattım. anlatmaya çalışıyorum, burada da musiki ile anlattım. medeniyet tarihini
"Müzik, medeniyetlerin hayatında rütebedir"
Mim Kemal Öke:
Müzik ruhun gıdasıdır diyorlar,
niye ruhun gıdasıdır, onu da sorgulamadan söylüyorlar. Böyle kalıplaşmış şablonik ifadelerden hiç hoşlanmam ama müzik niye önemli? Medeniyetlerin hayatında bir rütbeyi gösterir. Kâmil olmanın sanat sahibi olmanın, insanların ruhunda oluşturabileceği nezaketi, zarafeti, inceliği göstermesi açısından önemlidir.
Peki, müzik ilgim nereden çıktı? Hayatında müzik dinlememiş bir adam olarak karşıma birdenbire
çıktı. Nazlı müziği getirdi benim hayatıma. Müzik terapi ile başlayarak müzikolojiye; müzikolojiden müzik tarihine; tarihinden, sosyoekonomik politiğine doğru bir ilerleme başladı. Çok da memnunum doğrusu. Nazlı
Müziğin iyileştirici gücünü Nazlı'dan sonra mı fark ettiniz?
Mim Kemal Öke:
Tabii. Aslında
Müziğin şifa veren bir bahis olarak ortaya çıkışı, bizim kendi kültürümüzde ve uygarlığımızda vardı. Orta Asya'ya kadar gittiğiniz vakit bunu görürsünüz. O zamanlar Şamanlar vardı ama Osmanlı'ya baktığınız vakit Nazlı bize bunu hatırlattı. darüşşifalarda da gördüğümüz gibi oradaki sufilerin adeta insanların sadece kalplerini değil fiziki olarak da bedenlerini iyileştirebilecek yani hislerine de hoş gelecek bazı yöntemleri de keşfettiklerini, bulduklarını ve dünyaya bir kültür mirası olarak hediye ettiklerini de söylemek mümkündür.
Muhabbetna/ğme'yi derinlemesine incelediğimizde önümüze esasında bir dervişin seyri suluk defteri çıkıyor. Pek çok alandan beslenen bir dervişin yolda iken aklından ve gönlünden geçenlere şahitlik ediyoruz. Musikimizi merkeze alarak yürüdüğünüz eserde esasında her durak bir gönül şubesini temsil ediyor diyebilir miyiz?
Mim Kemal Öke:
Tabi tasavvufla musiki arasında çok yakın ilinti vardır. Musiki pek çok tarikatı şerifte bir irşad vesilesidir, aracıdır vasıtadır. Adeta burak, yani miracımızı bizi vardırmaya yönelik en önemli hassalardan bir tanesi de budur. Yetenek çok önemli zatlardan biri demiş, yetenek demiş başarının en büyük engeli demiş. Musikide yeteneğiniz istidadınız Allah vergisi olmasa da bu alemin içerisine girdiğiniz vakit bu alem sizi sarıp sarmalar ve sizi yetenekli kılar. Dolayısıyla musiki bence gönlün kapılarını açan gönlü incelten zarafetine kavuşturan medeni insan olma yolunda en önemli mekteplerden bir tanesidir.
Kitaba başlamadan önce cevabını sizden dinlemeyi çok istediğim bir soruyu sormak istiyorum izninizle. Gönül insanı nasıl olunur/bu doğru bir soru mudur? Mim Kemal hocamız gönül insanı olmayı nasıl tanımlar?
Mim Kemal Öke:
çok az ülkenin lisanında olan özel kelimedir. Hani kalp vardır sevda vardır ama gönül çok özeldir. Gönül içerisine neler sığar. Allah demiş ya; Gönülün ben hiçbir yere sığmam âlemlere sığmam on sekiz bin âleme sığmam ama gelip de bir mümin kulumun kalbine sığarım. Gönlün ne kadar önemli olduğunu anlamak açısından Nazlı'yla beraber müzik terapi yapıyoruz. Müzik terapi yaparken de hem ritim hem folklor hem koro çalışmaları yapıyoruz ve bir gönüllü arıyoruz. Gönül olmadan gönüllü olmuyor. Gönüllü müsün kardeşim sen? Gönüllü müsünüz efendim? Gönüllü müsün sen can? Gönüllüyüm hocam… Ama bu süreklilik gerektirir. Yani gönül öyle bir kıvama varmalı ki o zaman insanlara hizmet edebilecek tarzda kendine amade kılabilmeli. Gönül böyledir.
Eserde anlıyoruz ki "delilik için bir yararlılık" olan müzik militarist Roma tarafından aşağılık olması sebebiyle yasaklanıyor. Bugün en büyük medeni toplum olarak anılan Romalıların tarihteki ilk maddeci kavim olduğunu söyleyebilmemiz mümkün mü?
Mim Kemal Öke:
Romalılara baktığımız vakit dünya tarihine bakarken ama Akdeniz'e bakmak lazımdır. Akdeniz bir uygarlıktı ve önemli bir uygarlıktı. Romalıların burada katkıları oldu. Hani bu çatışmaya yönelik mi ortak bir uygarlık mıydı vs. ama Romalılar savaş sanatını en ileriye götürebilmiş bir halktır diyebiliriz. Teşkilatlarıyla ve savaş makinasını organize etmesi ile birlikte.