Mali'nin sembolü: Cenne Camii 📍

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📍Batı Afrika'da bir ülke: Mali

🔸 Mali, dünya üzerinde en çok altın rezerv eden üçüncü ülke olarak kabul edilir. Fakat zengin yer altı kaynaklarının olması, Mali halkına bir katkı sağlamaz, refah düzeyine yansımaz.

🔸 En çok ihraç edilen ürün ise pamuktur aynı zamanda Batı Afrika'da en çok hayvancılıkla uğraşılan ülkedir.

KUZEY AFRİKA'NIN İNCİSİ: FAS