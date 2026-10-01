Mali’nin sembolü: Cenne Camii
Kuraklığın, açlığın ve hastalıkların hüküm sürdüğü Mali'nin Cenne şehrinde, halkın merakla ve heyecanla beklediği tek bir olay vardır. Tarihi 12. yüzyıla kadar uzanan Cenne Camii'nin çamurla onarılması... Bu yenilenme çalışması, Mali halkına yaşanan tüm kötü anları unutturmaya yeter. Peki, bu camiyi Batı Afrika'nın en önemli yapısı kılan şey neydi?
📍Batı Afrika'da bir ülke: Mali
🔸 Mali, dünya üzerinde en çok altın rezerv eden üçüncü ülke olarak kabul edilir. Fakat zengin yer altı kaynaklarının olması, Mali halkına bir katkı sağlamaz, refah düzeyine yansımaz.
🔸 En çok ihraç edilen ürün ise pamuktur aynı zamanda Batı Afrika'da en çok hayvancılıkla uğraşılan ülkedir.
Mali'nin iklimi
🔸 Bani Nehri'nin taşkın havzasında kurulan şehir, yağmur sezonunda üç tarafı denizle çevrili bir adayı andırmaktadır. Ülkenin iklimi mevsimine göre değişkenlik gösterir. Kuzeyde temmuz ve eylül arası yağış alırken, güneyde nisan ile ekim arası yağış almaktadır.
🔸 Afrika kıtasında yer alan Mali, çölden esen sert rüzgarlarıyla ünlüdür. Bu rüzgarlardan biri de Sahra Çölü'nden gelen "harmatan" adı verilen rüzgardır.
Mali'nin su kaynakları
🔸 Her ne kadar yağış alan bir bölge de olsa halk, kuraklıkla mücadele etmektedir. Bu ülkenin en önemli su kaynağı ise "Nijer Nehri"dir. Nijer Nehri'nin dışında Mali'de "Debo" "Faguibine" adında iki tane göl de bulunmaktadır.
Mali'nin dili
🔸 Fransa'nın sömürüsü altında olan ve birçok Afrika ülkesiyle aynı kaderi paylaşan Mali'nin dili Fransızcadır.
Cenne Şehri
🔸 Cenne şehri, Mali'nin orta kesimlerinde konumlanır. İç Nijer'e yakındır ve toplam 10 köyden meydana gelir. Fakat şehrin kuruluş tarihi kesin olarak bilinmez.
🔸 Aslen şehrin ismi olan Dienne kelimesinin, Arapça"cinî" sözcüğünden geldiği tahmin edilmektedir.
Mali'nin sembolü: Cenne Camii 📍
🔸 Dünya üzerinde birbirinden farklı mimariye sahip, eşsiz güzellikleriyle pek çok cami bulunur. Buna en güzel örnek ise Mali'deki "Cenne Camii" gösterilebilir.
🔸 Cenne Camii, Mali'nin merkezinde kerpiçten inşa edilen, Sudan- Saheli mimarisinin en güzel örneklerinden biri olarak kabul edilir.
*Sudan- Saheli mimarisi nedir?
Bu mimari çeşidi, Sahra'nın güneyinde, verimli orman bölgelerinin kuzeyinde kullanılan mimari terimin adıdır. Batı Afrika'nın Sahel ve Sudan otlak bölgelerindeki Afrika halklarında yaygın olan yerli mimari stili ifade etmek için kullanılır.