Kubbetü’l İslam şehirleri

12. yüzyılda Ahlatşahlar hanedanının başkenti olan Ahlat, İslam dünyasının en büyük şehirlerinden biri oldu ve tarihinin en parlak dönemini yaşadı. Şehrin gelişmesinde ticaretin payı büyüktü.

Siyasi istikrar ve ticaretin gelişmesi ile Ahlat'ta ilim, sanat ve kültürde de ilerlemeler sağlandı. Pek çok âlimin yetiştiği bu şehir aynı zamanda büyük bir zenginliğe kavuştu ve İldeniz'in oğlu Atabeg Cihan Pehlivan, Selâhaddîn-i Eyyûbî ve Erzurum Meliki Tuğrul Şah gibi birçok hükümdarda oraya sahip olma arzusu uyandırdı.

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