İran mimarisinin zarif örneği: Burucerdi Evi
Anadolu'ya geçmeden önce milletimizin yegane durağı olan İran bugün hala Türk - İslam eserleri ile öne çıkıyor. Burucerdi Evi, İran'ın dünyaca meşhur bölgesi İsfahan'a bağlı Kaşan şehrinde bulunur. "Burucerdi Evi"nin öne çıkan özelliği ise temelinde büyük bir aşk hikayesinin yer alıyor olması...
◾ Kaçarlar döneminde yapılan ve 19. yüzyıl İran mimarisinin geleneksel örneklerini sunan tarihi Burucerdi Evi, hâlihazırda müze olarak hizmet veriyor.
Kaçarlar kimdir?
1796 - 1925 yılları arasında İran'da hüküm süren Türkmen ailesi.
◾ Ancak 18 yılda tamamlanabilen tarihi Burucerdi Evi, büyük bir aşk öyküsüyle başlayan yapılış hikâyesi ile de dikkati çekiyor.
◾ Rivayete göre semaver tüccarlığı yapan Netenzi ailesinin oğlu Mehdi, halı tüccarlığı yapan Tabatabai ailesinin kızına aşık oluyor.
◾ Bunun üzerine şehrin bilinen tüccarlarından Hasan Netenzi, oğlu Mehdi'ye yine şehrin ileri gelen tüccarlarından Cafer Tabatabai'nin kızını istiyor.
◾ Ancak gönlü kızını bu delikanlıya vermekten yana olmayan Tabatabai, aileyi bundan vazgeçirmeye çalışıyor.
◾ Bunun için de Tabatabai, kızını ancak kendi evi gibi güzel bir evde yaşaması şartıyla evlendirebileceğini söylüyor.
◾ Hasan Netenzi de oğlunun aşkı karşısında bu şartı kabul ediyor. Baba ve oğul birkaç yıl evi nasıl yapacaklarına dair fikir yürütüyor ve inşaata başlıyor.
◾ Evin uzun yıllar bitmeyeceği anlaşıldığında da aileler düğünü yapmaya karar veriyor. Düğünden sonra Medhi ve eşi, Tabatabai'nin evinde yaşamaya başlıyor ve devam eden inşaat nedeniyle 7 yılı bu evde geçiriyor.
◾ Geçen 7 yılın ardından evin kaba inşaatı ve küçük bir kısmının bitmesiyle kendi evlerine geçme zamanının geldiğini düşünen gelin ve damat, inşaat halindeki evlerine taşınıyor.
◾ Evin ince işleri ve tefrişatının bitmesi ise 11 yıl sürüyor. Geçen 18 yılın ardından iki aşık bugün hala ayakta olan ve müze olarak hizmet veren Burucerdi Evi'ne tam olarak yerleşebiliyor.
Yeni dünya düzeni nasıl kuruldu?