Bugün
Vav Tv
Bize Ulaşın
App Store Google Play
VAV TV CANLI YAYIN
Anasayfa Galeri Kültür Sanat İran mimarisinin zarif örneği: Burucerdi Evi

İran mimarisinin zarif örneği: Burucerdi Evi

Yayınlanma Tarihi: 03.06.2022 18:24 Güncelleme Tarihi: 15.06.2026 08:48

Anadolu'ya geçmeden önce milletimizin yegane durağı olan İran bugün hala Türk - İslam eserleri ile öne çıkıyor. Burucerdi Evi, İran'ın dünyaca meşhur bölgesi İsfahan'a bağlı Kaşan şehrinde bulunur. "Burucerdi Evi"nin öne çıkan özelliği ise temelinde büyük bir aşk hikayesinin yer alıyor olması...

1/13

Kaçarlar döneminde yapılan ve 19. yüzyıl İran mimarisinin geleneksel örneklerini sunan tarihi Burucerdi Evi, hâlihazırda müze olarak hizmet veriyor.

Kaçarlar kimdir?

1796 - 1925 yılları arasında İran'da hüküm süren Türkmen ailesi.

◾ Ancak 18 yılda tamamlanabilen tarihi Burucerdi Evi, büyük bir aşk öyküsüyle başlayan yapılış hikâyesi ile de dikkati çekiyor.

İslam tarihindeki büyük gizem

2/13

◾ Rivayete göre semaver tüccarlığı yapan Netenzi ailesinin oğlu Mehdi, halı tüccarlığı yapan Tabatabai ailesinin kızına aşık oluyor.

◾ Bunun üzerine şehrin bilinen tüccarlarından Hasan Netenzi, oğlu Mehdi'ye yine şehrin ileri gelen tüccarlarından Cafer Tabatabai'nin kızını istiyor.

Gönül coğrafyamız

3/13

◾ Ancak gönlü kızını bu delikanlıya vermekten yana olmayan Tabatabai, aileyi bundan vazgeçirmeye çalışıyor.

◾ Bunun için de Tabatabai, kızını ancak kendi evi gibi güzel bir evde yaşaması şartıyla evlendirebileceğini söylüyor.

Camilerin temelini oluşturan ibadet mahali: Namazgah

4/13

◾ Hasan Netenzi de oğlunun aşkı karşısında bu şartı kabul ediyor. Baba ve oğul birkaç yıl evi nasıl yapacaklarına dair fikir yürütüyor ve inşaata başlıyor.

◾ Evin uzun yıllar bitmeyeceği anlaşıldığında da aileler düğünü yapmaya karar veriyor. Düğünden sonra Medhi ve eşi, Tabatabai'nin evinde yaşamaya başlıyor ve devam eden inşaat nedeniyle 7 yılı bu evde geçiriyor.

İslam mimarisinin kıblesi: Kabe

5/13

◾ Geçen 7 yılın ardından evin kaba inşaatı ve küçük bir kısmının bitmesiyle kendi evlerine geçme zamanının geldiğini düşünen gelin ve damat, inşaat halindeki evlerine taşınıyor.

◾ Evin ince işleri ve tefrişatının bitmesi ise 11 yıl sürüyor. Geçen 18 yılın ardından iki aşık bugün hala ayakta olan ve müze olarak hizmet veren Burucerdi Evi'ne tam olarak yerleşebiliyor.

Yeni dünya düzeni nasıl kuruldu?

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER MAKALELER

Rasulullah son derece mütevazı idi

Rasulullah son derece mütevazı idi

Feridüddin Attar’ın nasihatleri: Pendname

Feridüddin Attar'ın nasihatleri: Pendname

Alaca Camii hikayesi: Kuzey Makedonya’da Osmanlı Mirası

Alaca Camii hikayesi: Kuzey Makedonya'da Osmanlı Mirası

Emre Yılmaz ile Kazandığında Kaybetmek: Kumar I Kitap Dedektifi 11. Bölüm

Emre Yılmaz ile Kazandığında Kaybetmek: Kumar I Kitap Dedektifi 11. Bölüm

Fikriyat

Mobil Uygulamamızı İndirin

FİKRİYAT GÜNDEM

Tümü
Google’ın açıkladığı Tercih Edilen Kaynaklar bölümüne Fikriyat’ı eklemeyi unutmayın!

Google'ın açıkladığı Tercih Edilen Kaynaklar bölümüne Fikriyat'ı eklemeyi unutmayın!

Kudüs üzerine Siyonist-Mason ittifakı

Kudüs üzerine Siyonist-Mason ittifakı

Peygamberlerin yoluna dönüş

Peygamberlerin yoluna dönüş

Aktivist Yasir Cebeci: Daha da Güçlendik

Aktivist Yasir Cebeci: Daha da Güçlendik

Fatma Bayram: Her anne-baba dijital okuryazar olmak zorunda!

Fatma Bayram: Her anne-baba dijital okuryazar olmak zorunda!

40 Hadiste yaşam çizgileri

40 Hadiste yaşam çizgileri