İslam tarihindeki büyük gizem

İslam tarihindeki ilk Müslüman Türk devleti olan Karahanlılar yapıtları ile yeni bir türe öncülük ettiler. Bugün Bişkek'in güneyinde bulunan eski Balasagun şehrinden geriye kalan Burana Kulesi de şüphesiz bu yapıtların önde gelenlerinden. Hem gözetleme hem de ezan okumak için kullanılan ve 46 metre olarak inşa ettirilen kule zaman içerisinde 24 metreye düştü. Peki, bu olayın arkasındaki gizem neydi?