İslam tarihindeki büyük gizem

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◾ Kulenin çevresinde yapılan arkeolojik kazılarda çıkarılan ev ve iş aletleri, 4 türbe ve hamam kalıntıları, taş değirmenleri ve balbal taşları, Burana Kulesi Ulusal Arkeoloji ve Mimari Kompleksi'nde sergileniyor.

◾ Tarihi kule hem minare hem de gözetleme kulesi olarak işlev gördü

Türk konukseverliğinin simgesi: Kervansaraylar