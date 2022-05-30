Camilerin temelini oluşturan ibadet mahali: Namazgah

💠 Ayrıca musalla kelimesi, Bakara suresi 125. ayet-i kerimede "imamın namazda duracağı yer" anlamında kullanılır. Namazgahın işlevi de bu ayet-i kerime ile ilahi bir dayanakla tayin edilmiş olur.

↪ Bakara Suresi 125. ayet-i kerime meali

"O zaman biz Kâbe'yi insanların gidip gelip ziyaret edecekleri bir makam ve bir güvenlik yeri yaptık. Siz de İbrâhim'in makamından kendinize namaz kılacak bir yer edinin. İbrâhim ve İsmâil'e de, "Tavaf edecekler için, ibadete kapanacaklar, rükû ve secde edecekler için evimi temiz tutun" diye tâlimat verdik."

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