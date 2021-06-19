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Hafta sonu ne izleyelim, ne okuyalım, hangi icadı öğrenelim?

"Fikriyat ile ne izleyelim, ne okuyalım, hangi icadı öğrenelim?" başlığıyla hafta sonunda değerlendirebileceğiniz birbirinden kıymetli tavsiyeleri sizlerle buluşturuyoruz. Kadim medeniyetimizin izlerinin unutulmaması amacıyla oluşturduğumuz "Farkında Mısınız" programını izleyebilir, özel röportajımız eşliğinde Necip Fazıl Müzesi'nde yolculuğa çıkabilirsiniz. Cezeri'nin icadını öğrenerek tarih bilincinizi güçlendirebilirsiniz. Gelin tavsiye listesine daha yakından bakalım.

Giriş Tarihi: 19.06.2021 15:03 Güncelleme Tarihi: 19.06.2021 15:59
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Ne izleyelim: Farkında Mısınız? - Taksim Camii
Ne izleyelim: Farkında Mısınız? - Taksim Camii

İSTANBUL'UN YENİ SİMGESİ -TAKSİM CAMİİ

🔹Tarihe tanıklık ettiğimiz Farkında Mısınız programımızın yeni bölümünde çok özel bir eserin, İstanbul'un yeni simgesinin yanına gideceğiz.

🔹 143 yıllık hayalin ürünüdür Taksim Camii. İstanbulluların yaklaşık bir buçuk asırlık hayali… Darbelerle hukuki engellemelerle yapımına müsaade edilmedi. Açılması uzun yıllar, heyecanla beklendi ve en nihayetinde, 28 Mayıs 2021'de ibadete açıldı. Hayal, gerçek oldu.

Taksim Camii'nin Osmanlı'ya kadar uzanan ve mücadelelerle geçen hikâyesini buradan izleyebilirsiniz👇

(x) "Farkında Mısınız" programımızın diğer
bölümlerini izlemek için tıklayın

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Hangi müzeyi ziyaret edelim: Necip Fazıl Müzesi
Hangi müzeyi ziyaret edelim: Necip Fazıl Müzesi

"NE HABER" NECİP FAZIL'IN ŞAHSİ EŞYALARININ SERGİLENDİĞİ
"HATIRA ODASI"NDA!

🔹Necip Fazıl Kısakürek Kültür ve Araştırma Vakfı'nda yer alan Necip Fazıl Müzesi, daha doğru tabirle "hatıra odası"nda; Üstad'ın kişiliğini, ruhunu şahsi eşyaları üzerinden okuyabilirsiniz.

🔹"Eski Elbiselerin Hafızası" adlı hikayeden alınan ilhamla kurulan bu odada Üstad'ın ceketleri, Neslihan Hanım'ın elbisesi, kızı Ayşe Hanım'ın üzerinde iğneleri duran, prova halindeki ceketi, dikiş makinesi gibi tüm bu detaylar Necip Fazıl ve onun hayatı hakkında çok kıymetli bilgiler veriyor.

Üstad'ın davasını, maneviyatını, şairliğini
torunlarının dilinden dinlemek için tıklayın

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🔹 Son fotoğrafı, son videosu, özelikle son kayıt diye çıkan videoda oturduğu berjer, üzerinde robdöşambrı, yanındaki sehpası ve bastonu… Aynı dekor içinde fotoğrafı ile birlikte duruyor.

🔹 Necip Fazıl için plakları her zaman çok kıymetliydi… "Evde şezlonguna oturup, plaklarını dağıtıp, onlar arasında bir tasnif yapıp notlar düşer ve çalışmalarına devam ederdi" şeklinde anlatıyorlar anılarını, Üstad'ın torunları… Üzerinde tek tek el yazılarıyla tuttuğu notlar da yer alıyor.

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🔹1960 senesinde üstadın hapiste olduğu bir zamanda, en yakın dostlarından birisi evlerine haciz gönderir ve evdeki seccadeyi aldırır. Bu üzücü yaşanmışlıkla ilgili de çok kıymetli notlar, el yazıları yer alıyor hatıra odasında…

🔹 Bunların dışında pek çok orijinal evrakın da koruyuculuğunu üstleniyor müze…

🔹 Aziz Nesin'in, Kültür Bakanlığı Ödülü'nü aldıktan sonra "üstadım aslında onları onurlandırdınız" dediği mektubu...

🔹 Annesine yazdığı kartpostal…

🔹 Abidin Dino'nun, Mehmet Kısakürek doğduğunda gönderdiği mektubu…

🔸 Hasan Ali Yücel'in mektubu.

🔸 Mehmet Şevki Eygi'nin mektubu gibi...

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Ne okuyalım: Nurettin Topçu - Var Olmak
Ne okuyalım: Nurettin Topçu - Var Olmak

🔹Nurettin Topçu, fikir tarihimizin en özgün düşünce adamlarından biriydi. Var olmanın, düşünmek ve hareket etmek olduğunu savundu. "Neden yaşıyoruz" sorusunun cevabını da "Var Olmak" adlı eserinde kendine özgü, ilgi çekici bir üslupla kaleme aldı.

🔹 Var Olmak kitabı, Düşünceler ve Duyuşlar adı altında iki büyük başlıktan oluşur. Bu iki büyük başlığı dolduran alt başlıkların ilki, Topçu'nun kitabına ismini verdiği Var Olmak yazısıdır.

🔹 33 yazıdan oluşan kitabın Nurettin Topçu tarafından yazılan ön sözünde sanat ve felsefe ilişkisi üzerinde durulur. Böylece kitaba asıl rengini veren düşünce ve duyuş yani his terkibi okura baştan sunulur.

🔹 Topçu, eserinin ön sözünü şu cümlelerle bitirir:

"Hareketlerin harabettiği gönülde sade bir yetim iniltisi var. Tellerine bazı yenilerini de ilave ettiğimiz bu eski sazın terennümlerini dinleyecek kulak varsa, onda kırık bir kalbin akislerinden başka bir şey duymayacaktır."

Topçu'ya göre var olmak nedir?

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