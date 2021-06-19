Hafta sonu ne izleyelim, ne okuyalım, hangi icadı öğrenelim?
"Fikriyat ile ne izleyelim, ne okuyalım, hangi icadı öğrenelim?" başlığıyla hafta sonunda değerlendirebileceğiniz birbirinden kıymetli tavsiyeleri sizlerle buluşturuyoruz. Kadim medeniyetimizin izlerinin unutulmaması amacıyla oluşturduğumuz "Farkında Mısınız" programını izleyebilir, özel röportajımız eşliğinde Necip Fazıl Müzesi'nde yolculuğa çıkabilirsiniz. Cezeri'nin icadını öğrenerek tarih bilincinizi güçlendirebilirsiniz. Gelin tavsiye listesine daha yakından bakalım.
Giriş Tarihi: 19.06.2021
15:03
Güncelleme Tarihi: 19.06.2021
15:59
🔹 Son fotoğrafı, son videosu, özelikle son kayıt diye çıkan videoda oturduğu berjer, üzerinde robdöşambrı, yanındaki sehpası ve bastonu…
Aynı dekor içinde fotoğrafı ile birlikte duruyor.
🔹 Necip Fazıl için plakları her zaman çok kıymetliydi…
şeklinde anlatıyorlar anılarını, Üstad'ın torunları… Üzerinde tek tek el yazılarıyla tuttuğu notlar da yer alıyor. "Evde şezlonguna oturup, plaklarını dağıtıp, onlar arasında bir tasnif yapıp notlar düşer ve çalışmalarına devam ederdi"
🔹1960 senesinde üstadın hapiste olduğu bir zamanda, en yakın dostlarından birisi evlerine haciz gönderir ve evdeki seccadeyi aldırır. Bu üzücü yaşanmışlıkla ilgili de çok kıymetli notlar, el yazıları yer alıyor hatıra odasında…
🔹 Bunların dışında pek çok orijinal evrakın da koruyuculuğunu üstleniyor müze…
🔹 Aziz Nesin'in, Kültür Bakanlığı Ödülü'nü aldıktan sonra "üstadım aslında onları onurlandırdınız" dediği mektubu...
🔹 Annesine yazdığı kartpostal…
🔹 Abidin Dino'nun, Mehmet Kısakürek doğduğunda gönderdiği mektubu…
🔸 Hasan Ali Yücel'in mektubu.
🔸 Mehmet Şevki Eygi'nin mektubu gibi...
Ne okuyalım: Nurettin Topçu - Var Olmak
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fikir tarihimizin en özgün düşünce adamlarından biriydi. Nurettin Topçu, "Neden yaşıyoruz" sorusunun cevabını da "Var Olmak" adlı eserinde kendine özgü, ilgi çekici bir üslupla kaleme aldı. Var olmanın, düşünmek ve hareket etmek olduğunu savundu.
🔹 Var Olmak kitabı, Düşünceler ve Duyuşlar adı altında
Bu iki büyük başlığı dolduran alt başlıkların ilki, Topçu'nun kitabına ismini verdiği Var Olmak yazısıdır. iki büyük başlıktan oluşur.
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33 yazıdan oluşan kitabın Nurettin Topçu tarafından yazılan ön sözünde sanat ve felsefe ilişkisi üzerinde durulur. Böylece kitaba asıl rengini veren düşünce ve duyuş yani his terkibi okura baştan sunulur.
🔹 Topçu, eserinin ön sözünü şu cümlelerle bitirir:
"Hareketlerin harabettiği gönülde sade bir yetim iniltisi var. Tellerine bazı yenilerini de ilave ettiğimiz bu eski sazın terennümlerini dinleyecek kulak varsa, onda kırık bir kalbin akislerinden başka bir şey duymayacaktır."
Topçu'ya göre var olmak nedir?