Gebze’deki Memluk sanatı: Mustafa Paşa Külliyesi

Mustafa Paşa kimdir?

💠 Genellikle Çoban lakabı ile tanınan ve aslen Boşnak olan Mustafa Paşa, Yavuz Sultan Selim ve Kanuni Sultan Süleyman dönemlerinde önemli devlet görevleri üstlenmiş bir Osmanlı paşasıdır. Doğduğu bölgeden dolayı Boşnak lakabıyla da tanınan Paşa'nın asıl adı "Gazi Mustafa bin Abdülkerim"dir.

💠 Saray'da yetişmiş olan Mustafa Paşa, kapıcıbaşılıktan terfi ederek Rumeli Beylerbeyi görevine yükselmiş, Sadrazam Piri Mehmed Paşa'nın isteği ile Yavuz Sultan Selim tarafından vezirliğe getirilmiş ve uzun süre bu görevi ifa etmiştir.