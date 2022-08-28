Gebze’deki Memluk sanatı: Mustafa Paşa Külliyesi
Mustafa Paşa Külliyesi, Yavuz Sultan Selim'in Mısır seferi esnasında Memlûk eserlerini görüp etkilenmesi ve Anadolu'da da bir benzerinin yapılmasını istemesi üzerine inşa edilen bir külliyedir. Osmanlı için ticaret yollarının üzerinde hususi bir yere sahip olan Gebze'de inşa edilen kompleks, bir menzil külliyesi olması ve Memluk sanatını topraklarımızda temsil etmesi nedeniyle mimarimizin önemli adım taşlarındandır.
Giriş Tarihi: 29.08.2022
11:04
Güncelleme Tarihi: 29.08.2022
12:03
Mustafa Paşa kimdir?
💠 Genellikle
Çoban lakabı ile tanınan ve aslen Boşnak olan , Mustafa Paşa Yavuz Sultan Selim ve Kanuni Sultan Süleyman dönemlerinde önemli üstlenmiş bir Osmanlı paşasıdır. Doğduğu bölgeden dolayı devlet görevleri lakabıyla da tanınan Paşa'nın asıl adı " Boşnak Gazi Mustafa bin Abdülkerim"dir.
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Saray'da yetişmiş olan Mustafa Paşa, terfi ederek kapıcıbaşılıktan görevine yükselmiş, Sadrazam Rumeli Beylerbeyi Piri Mehmed Paşa'nın isteği ile Yavuz Sultan Selim tarafından vezirliğe getirilmiş ve uzun süre bu görevi ifa etmiştir.
Tolunoğulları'nın Mısır'daki nişanesi
💠 1521 yılında
II. vezirliğe yükselen Mustafa Paşa, Belgrad'a Tuna yönünden saldıran güçleri Belgrad Seferi'nde komuta eden isim olur. 1522 yılında donanmanın başına geçerek Rodos Seferi'ne çıkar ve kuşatma sırasında hayatını kaybeden yerine Mısır Valisi Hayır Bey'in Mısır Valisi olarak atanır.
💠 27 Mayıs 1523 tarihine kadar bu görevde kalan
, daha sonra Mustafa Paşa tekrar ikinci vezir görevine getirilir. 1529'da İstanbul'da vefat eder ve Gebze'de, inşa ettirdiği külliyenin haziresinde bulunan türbeye defnedilir.
Osmanlı'da bir devrin adı: Köprülüler
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Çoban Mustafa Paşa'ya, Yavuz Sultan Selim'in kızı evliliğinden dolayı Hanım Hatun ile "damat" lakabı verilir.
💠 Paşa, Gebze'deki menzil külliyesinin yanı sıra,
Eskişehir'de Kurşunlu Camii, Svilengrad'da ve "Cisr - i Mustafa Paşa" Edirne'de Söğütlüdere'de köprüler, Seyitgazi, Galata ve Rumelihisarı'nda mektepleri ile Edirne'deki han ve hamamları bizzat kendisi inşa ettirir.
Menzil külliyesi nedir? Belirli bir ticaret ağının yol üstündeki ayaklarını oluşturan, misafirlerin konaklama gibi ihtiyaçlarını gideren teşkilatlı yapı topluluğu.
Svilengrad neresi? Uzun süre Osmanlı Devleti toprağı olmuş olan Türkiye'ye en yakın konumdaki Bulgaristan kasabası.
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Gebze'nin tarihi ve önemi
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Gebze, İstanbul'un Anadolu ile bağlantısını sağlayan üzerinde olması nedeniyle tarih boyunca doğal geçiş bölgesi önemli bir yerleşim olarak değerlendirilmiş Anadolu toprağıdır. Zaman zaman çeşitli medeniyetlere de ev sahipliği yapmış olan bu belde içerisinde Osmanlı dışında diğer herhangi bir devletle ait bir eser barındırmaz.
💠 Osmanlı İmparatorluğu döneminde, özellikle 15. ve 16. yüzyıllarda,
ordunun Doğu seferlerinde ilk menzil (konaklama yeri) olarak belgelerde adı geçen Gebze, zaman içerisinde çoğu günümüze ulaşamamış pek çok Osmanlı eseri bulundurmuştur.
Ölüleriyle yaşayan medeniyet: Osmanlı
💠 16. yüzyılda, Osmanlı İmparatorluğu'nun gelişip ve zenginleştiği dönemde,
ana ulaşım aksları üzerinde ağırlık kazanır, ziyaretçiler ve yerleşimciler için çok sayıda konaklama, ticaret ve sosyal işlevli yapılar külliye inşa edilir.
Aks ne demektir? Belirli bir hat boyunca devam eden çizgi.
💠 1523 ile 1545 yılları arasında,
Üsküdar'dan başlayarak Gebze, Sincanlı, Eskişehir, Bozöyük, Silivri, Bosna, Halep ve Şam'da kurulur. Mustafa Paşa tarafından burada inşa ettirilen menzil külliyeleri Mustafa Paşa Külliyesi de bu dönemde kurulan birisidir. menzil külliyelerinden
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