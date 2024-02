Alev Alatlı: Batı medeniyeti dünyayı bitiriyor

Her satırı heyecanla beklenen bir millî şuur emekçisi olan Alev Alatlı, bu kez muazzam bir külliyatla okurun karşısına çıkıyor. Toplamı 11 cildi bulacak "Nasihatname"lerin ilk iki cildi "America the Beautiful, Fesüphanallah!" ve "All American He-Man, Hafazanallah!" Turkuvaz Kitap'tan yayınlandı.

Batı karşısında öğrenilmiş çaresizlik ve "Stockholm Sendromu" arasında kalmışlar için Alatlı, adeta bir zihin detoksu yapıyor.