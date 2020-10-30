2020 Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülleri'nin sahipleri

Mehmet Çebi kimdir?

📌Mehmet Çebi, 1968 yılında İstanbul Süleymaniye'de doğdu.

📌Namık Kemal ilkokulundan sonra Bakırköy İmam Hatip Lisesinden mezun oldu. İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilimler Fakültesi Kamu Yönetimi bölümünden mezun olduktan sonra İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Sosyal Siyaset Bölümünde master yaptı.

📌1990 yılından itibaren kurmuş olduğu Çebi Antik Şirketi ile profesyonel olarak sanat eserleri ve antika alım satımına başladı. 2000'li yılların başında İstanbul Antik Sanat Müzayede Evi ve Galerisi'ni kurarak sanat faaliyetlerine devam etti.

✅Hat Sanatı ve Çağdaş Hilye-i Şerifler ile ilgili olarak koleksiyonlar oluşturdu. Yurt içi ve yurt dışında konuyla ilgili 30 adet en büyük sergi ve tanıtım organizasyonlarını üstlendi.