2020 Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülleri'nin sahipleri
Türk kültür ve sanat hayatına önemli katkıda bulunan, Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülleri, 1995 yılından bu yana farklı disiplinlerdeki önemli şahsiyetlere veriliyor. Ödüllerin bu yılki sahipleri arasında Fikriyat yazarlarından İbrahim Tenekeci de yer aldı. Peki, özgün eserleri ve hizmetleriyle üstün kabiliyet gösteren kişi veya kurumlara verilen "Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülleri"nin diğer sahipleri kimler? Bu isimler, kültür ve sanat hayatımıza ne tür katkılarda bulundu? İşte 2020 yılı Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülleri'nin sahipleri…
Giriş Tarihi: 30.10.2020
16:43
Güncelleme Tarihi: 30.10.2020
17:13
CUMHURBAŞKANLIĞI KÜLTÜR VE SANAT BÜYÜK ÖDÜLLERİ
Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülleri, Türk kültür ve sanat hayatına önemli katkılarda bulunan özgün eserler veya hizmetler veren kişi veya kurumları, devlet adına onurlandırmak ve özendirmek üzere 1995 yılından itibaren Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığınca verilen ödüllerdir.
✅Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Türk kültür ve sanat hayatına önemli katkılarda bulunan, Türkiye'nin kültür ve sanatının yücelmesine çalışan, özgün eserleri veya hizmetleriyle üstün kabiliyet gösteren kişi veya kurumlara verilen Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülleri'nin bu yılki sahiplerini belirlemek üzere yürütülen titiz çalışma tamamlandı. Ödüle layık görülenler arasından Fikriyat yazarlarından
İbrahim Tenekeci de yer aldı.
📌Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülleri kapsamında bu yıl
koleksiyoner Mehmet Çebi ödüle layık görüldü, vefa ödülünün Necmeddin Okyay'a verilmesi kararlaştırıldı.
📌Bu yıl "edebiyat" ödülüne
İbrahim Tenekeci, "kültür tarihi" ödülüne Sadettin Ökten, "sosyal bilimler" ödülüne İsmail Kara, "sinema" ödülüne Derviş Zaim, "müzik" ödülüne ise Özdemir Erdoğan layık bulundu.
✅2020 Yılı Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülleri, gelecek günlerde düzenlenecek törenle Cumhurbaşkanı
Recep Tayyip Erdoğan tarafından sahiplerine verilecek.
▶Peki, ödüle layık görülen bu isimler kimlerdir, kültür dünyamıza ne tür katkılarda bulunmuşlardır?
Mehmet Çebi kimdir?
📌Mehmet Çebi, 1968 yılında İstanbul Süleymaniye'de doğdu.
📌Namık Kemal ilkokulundan sonra Bakırköy İmam Hatip Lisesinden mezun oldu.
İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilimler Fakültesi Kamu Yönetimi bölümünden mezun olduktan sonra İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Sosyal Siyaset Bölümünde master yaptı.
📌1990 yılından itibaren kurmuş olduğu Çebi Antik Şirketi ile profesyonel olarak sanat eserleri ve antika alım satımına başladı. 2000'li yılların başında
İstanbul Antik Sanat Müzayede Evi ve Galerisi'ni kurarak sanat faaliyetlerine devam etti.
✅Hat Sanatı ve Çağdaş Hilye-i Şerifler ile ilgili olarak koleksiyonlar oluşturdu. Yurt içi ve yurt dışında konuyla ilgili 30 adet en büyük sergi ve tanıtım organizasyonlarını üstlendi.
Çebi, doğduğu semte yıllar sonra anlamlı bir hediye bıraktı. 2015 yılında kurmuş olduğu İstanbul Sanat ve Medeniyet Vakfıyla dünyadaki ilk olan Hilye-i Şerif ve Tesbih Müzesi'ni Süleymaniye'de açtı.
KOLEKSİYONUN İLK PARÇASINI ÖĞRENCİLİK ZAMANINDA EDİNDİ
📌Mehmet Çebi, sanat aşkını büyük oranda öğrencilik zamanında Sahaflar Çarşısı'nda vakit geçirirken kazandı.
Koleksiyonun ilk parçası
✅Mehmet Çebi, sahafların yolunu tuttuğu bir gün koleksiyonun ilk parçası olacak bir esere rastladı: Kazasker Mustafa İzzet Efendi'nin iç içe geçmiş "Ali – Fatıma" yazılı istif levhası. Levhaya biçilmiş 700 dolarlık fiyatı taksit taksit ödemeyi teklif etti. Mehmet Çebi, koleksiyonerlik macerasının ilk parçasını işte böyle satın aldı.
📌Çebi, bütün zihnini ve ruhunu gelişmeye açmıştı. Yalnızca hat sanatı değil, özellikle Türk resmini de takibe aldı. Türk resminin klasik ve modern dönemi ile ilgilenmeye başladı.
📌Batı resminde durum ne, nerelere gidiyor diye onun da peşine gidip kıyasa ortam hazırlıyordu. Bunun için Avrupa'da müzayedelere gitmeye, müzeleri gezmeye başladı.
Çebi'nin en büyük hayali, İstanbul'da, Louvre, Hermitage, Metropolitan gibi büyük bir müzenin kurulmasıydı.
KÜLTÜR ÖDÜLÜ: SADETTİN ÖKTEN
Sadettin Ökten kimdir?
📌Sadettin Ökten Yüksek inşaat mühendisi olmasına rağmen şehir ve medeniyet, özellikle de İslâm medeniyeti konularındaki entelektüel birikimiyle tanınan yazarlarımızdandır.
📌1 Eylül
1942 tarihinde İstanbul'da doğdu. Babası Mahmut Celalettin Ökten'di.
📌1953 yılında girdiği
Vefa Lisesi'nden mezun olduktan sonra İstanbul Teknik Üniversitesi'ni kazandı.
📌1964'te
İTÜ İnşaat Fakültesi'nden mezun oldu. Aynı yıl İTÜ Mimarlık Fakültesi'ne asistan olarak kabul edildi.
📌1971–73 yıllarında ABD'de misafir doktora öğrencisi olarak bulundu.
📌1977'de doktor unvanını aldı. 1979–80 akademik yılında Belçika'da bilimsel araştırmalar yaptı. 1982 yılında doçentliğe yükseltildi.
1985'te Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi'ne geçti.
📌1989'da profesörlüğe yükseltildi. 2004 yılında kendi isteği ile emekliye ayrıldı.
Sadettin Ökten'den hayatımıza rehber olacak alıntılar