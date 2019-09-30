Sadettin Ökten'den hayatımıza rehber olacak alıntılar

Bir medeniyetten bir şey almak onun felsefesini, yaşam biçimini almak demektir. Fincana kola koymak ancak bir kamufledir. Kola yine koladır, fincan hala kahve içindir. Gelenek ile modern çağ arasında sıkışmış olan insanımızın doğru bakışla olaylara bakması için okunması, dinlenilmesi ve takip edilmesi gereken mümtaz şahsiyetlerden biri de Sadettin Ökten'dir. Onun kaleminden çıkan; Batılılaşma sorununu, kapitalizmi, insan aklının yanlış kullanımını ve daha nice konuları anlatan 22 alıntıyı derledik.