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Sadettin Ökten'den hayatımıza rehber olacak alıntılar

Bir medeniyetten bir şey almak onun felsefesini, yaşam biçimini almak demektir. Fincana kola koymak ancak bir kamufledir. Kola yine koladır, fincan hala kahve içindir. Gelenek ile modern çağ arasında sıkışmış olan insanımızın doğru bakışla olaylara bakması için okunması, dinlenilmesi ve takip edilmesi gereken mümtaz şahsiyetlerden biri de Sadettin Ökten'dir. Onun kaleminden çıkan; Batılılaşma sorununu, kapitalizmi, insan aklının yanlış kullanımını ve daha nice konuları anlatan 22 alıntıyı derledik.

Giriş Tarihi: 30.09.2019 15:44 Güncelleme Tarihi: 29.09.2021 09:40
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"Kendi kimliğimi tarif ederek başlıyorum işe: "Ben bir Müslümanım."

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"Kalpler birbirinden uzaklaştıkça sesler yükselir, yaklaştıkça fısıltıya döner. Kavgada bağırmanın, sevgide fısıldamanın sebebi budur."

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"İnsanlara bakmak, biraz okumak, bir iki adam tanımak lazım."

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"İnsanın diğer canlılardan çok büyük bir farkı var: Seçebiliyor ve değiştirebiliyor... Diğer canlılar ise doğa kanuna tabi olarak yaşıyor. Bahar gelince çiçek açmayan ölü ağaç oluyor. Ama insan... Bu bahar içim çok karanlık, çiçek açmayacağım." diyebiliyor. Yahut kış ortasında yepyeni bir aşk yeşertebiliyor."

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"İnsan
İstiyor, istiyor, istiyor..."

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