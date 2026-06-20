17. Yüzyılın İzinde: Evliya Çelebi’nin Gözünden Bozcaada’nın 10 Sırrı
Masmavi bir denizin ortasında asırlardır rüzgârın ve tarihin fısıldadığı Bozcaada'yı bugün sadece bir tatil rotası olarak bilsek de ünlü seyyah Evliya Çelebi'nin 17. yüzyıldaki canlı tasvirleri, adanın heybetli kalesinden dünyaca ünlü bağlarına, şifalı rüzgârlarından çok kültürlü toplumsal hafızasına kadar uzanan bambaşka bir Osmanlı serhat şehri portresi çiziyor; Seyahatname'nin satır aralarında saklı kalan bu estetik ve tarihi detaylar, Ege'nin bu kadim adasına tamamen zamansız ve derinlikli bir kültür penceresinden bakmamızı sağlıyor...
🔹 Evliya Çelebi, Bozcaada'yı Osmanlı İmparatorluğu'nun Akdeniz ve Karadeniz ticaret yollarını denetleyen en kritik sınır karakollarından biri olarak tanımlanıyor. Çelebi'ye göre ada, zamanında İstanbul'un güvenliği için adeta bir "kilit" vazifesi görmekteydi.
🔹 Seyahatname'de adanın konumu, Venedik ve diğer Batılı güçlerin donanmalarına karşı payitahtı koruyan sarsılmaz bir kale ve stratejik bir üs olarak heyecanlı bir dille aktarılıyor.
🔹 Çelebi, adaya adım atar atmaz gözlerini kamaştıran o heybetli kaleyi uzun uzun tasvir etmiştir. Surların sağlamlığını, hendeklerin derinliğini ve burçlara yerleştirilmiş devasa topları anlatırken, kalenin adeta zapt edilemez bir demir yumruk olduğunu vurguluyor.
🔹 Seyyahın anlatımında bu kale, içinde askeri mühimmatı, sarnıçları ve muhafızlarıyla yaşayan, adanın kalbi konumunda nefes alan bir garnizonu.
🔹 Seyahatname'de Bozcaada'nın kozmopolit yapısı, Osmanlı'nın o dönemki çok kültürlü sosyolojisini yansıtacak şekilde kendine yer buluyor. Çelebi, kale içinde ve çevresinde yaşayan askerlerden, Müslüman ahaliden ve adanın yerlisi olan Rum sakinlerden bahsediyor.
🔹 Mahallelerin dokusunu, sokakların temizliğini ve insanların gündelik telaşını anlatırken, farklı inanç ve kültürlerin bu daracık ada toprağında nasıl bir arada, kendilerine has bir düzen kurduklarını gözler önüne seiyor.
🔹 Evliya Çelebi'nin coğrafi tasvirlerinde "hava ve su" unsurları her zaman çok önemli bir yer tutar ve seyyah, Bozcaada'nın rüzgârına ayrı bir parantez açmış. Adanın sürekli esen, insanı dinçleştiren ve hastalıklardan arındıran havasını öve öve bitiremez.
🔹 Onun anlatımına göre adanın bu sert ama temiz rüzgârı, burada yaşayan insanların ömrünü uzatmakta, zihinlerini açmakta ve adaya adım atan her seyaha bambaşka bir sıhhat ve enerji vermekte.
🔹 Bir Osmanlı seyyahı olarak gittiği yerdeki mimari ve dini imar faaliyetlerine son derece duyarlı olan Çelebi, adadaki İslam eserlerini tek tek not etmiş. Başta kale içindeki cami olmak üzere, adanın su ihtiyacını karşılayan çeşmeleri, dervişlerin konakladığı tekke ve zaviyeleri büyük bir saygıyla anlatıyor.
🔹 Bu yapılar, Çelebi'nin gözünden ada aynı zamanda estetik ve manevi bir ruhla yoğrulmuş bir Osmanlı şehri olduğunun en büyük kanıtı.