17. Yüzyılın İzinde: Evliya Çelebi’nin Gözünden Bozcaada’nın 10 Sırrı

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🔹 Evliya Çelebi, Bozcaada'yı Osmanlı İmparatorluğu'nun Akdeniz ve Karadeniz ticaret yollarını denetleyen en kritik sınır karakollarından biri olarak tanımlanıyor. Çelebi'ye göre ada, zamanında İstanbul'un güvenliği için adeta bir "kilit" vazifesi görmekteydi.

🔹 Seyahatname'de adanın konumu, Venedik ve diğer Batılı güçlerin donanmalarına karşı payitahtı koruyan sarsılmaz bir kale ve stratejik bir üs olarak heyecanlı bir dille aktarılıyor.