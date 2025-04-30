Yusuf Has Hacib'in hikmetli sözleri
Yayınlanma Tarihi: 30.04.2025 09:39 Güncelleme Tarihi: 30.04.2025 09:46
Türk dünyasının ilk siyasetnamesi olan Kutadgu Bilig'in müellifi Yusuf Has Hacib, çağlar ötesini gözleyen bilge bir gözcüydü. 18 aylık yoğun bir çalışma sonucunda hazırladığı kitabını Karahanlı Devleti hükümdarı Kara Buğra Han'a sunan Yusuf Has Hacib, 11. yüzyıldan günümüze ışık tutmakta. Türk edebiyatındaki ilk siyasetname olan Kutadgu Bilig medeniyetimizin en önemli temel taşlarından biri olarak kabul edilmekte. İşte, Yusuf Has Hacib'in hikmetli sözleri...
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Allah insana iki kulak, iki göz verdi. Biri ile bu dünyaya bakarsa diğeri ile de ahirete bakmalıdır.
Yusuf Has Hâcib
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Kişi, gönlünü çıkarıp avucuna koyarak, başkalarının önünde mahcup olmadan dolaşabilmeli.
Yusuf Has Hâcib
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Vücûdun besini ağızdan, rûhun besini ise kulaktan gelir.
Yusuf Has Hâcib
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Helalin adı kaldı, onu gören yok. Haram kapışıldı, hâlâ doyan yok.
Yusuf Has Hâcib
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Dönek dünya vefasızdır.
Yusuf Has Hâcib