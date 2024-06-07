10 maddede Cahit Zarifoğlu

🔹 Lise yıllarında edebiyatla son derece ilgili bir arkadaş grubunun içinde olan Zarifoğlu'nun ilk şiir ve yazı denemeleri, yerel gazete ve dergilerde yayımlandı. Zarifoğlu o yıllardan itibaren mütemadiyen eser üretimi içinde oldu.

🔹 Türk edebiyatının önemli isimlerinden Rasim Özdenören, Alaeddin Özdenören, Erdem Bayazıt ve Mehmet Akif İnan ile Maraş Lisesinde başlayan arkadaşlıkları, hayatlarının sonraki yıllarında "Diriliş", "Edebiyat" ve "Mavera" dergilerinde sürdü. Bu ekip edebiyat ve kültür tarihimize Yedi Güzel Adam olarak geçecekti.