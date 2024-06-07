10 maddede Cahit Zarifoğlu
Gönle dokunan mısraları, ufuk açıcı yazıları, nesilleri etkileyen hassasiyeti ile okurlarının kalbinde taht kuran Cahit Zarifoğlu tam 37 yıl önce bugün Rahmet-i Rahman'a kavuştu. "Yedi Güzel Adam"ın şairi olarak tanınan Zarifoğlu, esasında hassas kalpli bir sanatçıydı. Hayatı boyunca çalışan, eserlerine eğilen ve Müslümanların çalışmalarını önemseyen Zarifoğlu, edebi kariyerini lise arkadaşları ile sürdürmüştü. İşte, 10 maddede Cahit Zarifoğlu...
Giriş Tarihi: 07.06.2024
09:50
Güncelleme Tarihi: 07.06.2024
09:52
🔹 Bir hakim olan Niyazi Bey ile Şerife Hanımın oğlu olarak
1 Temmuz 1940'ta Ankara'da dünyaya geldi. Niyazi Bey'in görevi nedeniyle Siverek'te başladığı ilköğrenimini, memleketi Kahramanmaraş'ta tamamladı.
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Lise öğrenimine Ankara'da devam eden Zarifoğlu, son sınıfta edebiyat ve matematik dersinden bütünlemeye kaldığı için 1955'te başladığı lise öğrenimini ancak 1961 yılında bitirebildi. Okulunun uzamasına sebep olan ders daha sonraları tarihine geçeceği edebiyattı...
7 GÜZEL ADAM'DAN 70 ALINTI
İlk metinleri ve 7 Güzel Adam
🔹 Lise yıllarında edebiyatla son derece ilgili bir arkadaş grubunun içinde olan
Zarifoğlu'nun ilk şiir ve yazı denemeleri, yerel gazete ve dergilerde yayımlandı. Zarifoğlu o yıllardan itibaren mütemadiyen eser üretimi içinde oldu.
🔹 Türk edebiyatının önemli isimlerinden
Rasim Özdenören, Alaeddin Özdenören, Erdem Bayazıt ve Mehmet Akif İnan ile Maraş Lisesinde başlayan arkadaşlıkları, hayatlarının sonraki yıllarında "Diriliş", "Edebiyat" ve "Mavera" dergilerinde sürdü. Bu ekip edebiyat ve kültür tarihimize Yedi Güzel Adam olarak geçecekti.
Nikah şahidi: Necip Fazıl Kısakürek
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Zarifoğlu, mütercim sekreter olarak 1976'da TRT'de çalışmaya başlamıştı ve aynı yıl üstad Necip Fazıl Kısakürek'in aracılığıyla, Van müftüsü Kasım Arvas'ın kızı Berat Hanım ile tanışarak 19 Ağustos'ta evlendi.
🔹 Düğününü Kısakürek'in
nikah şahitliğinde Van'da yapan Zarifoğlu'nun Fatma Betül, Ayşe Hicret, Ahmet ve Arife adında 4 çocuğu dünyaya oldu.
BİR DEĞİRMENDİR BU DÜNYA KİTABINDAN 15 ALINTI
🔹 Lise öğrencisiyken
bir süre güreşle meşgul olan ve son sınıfı uçma tutkusuyla okuyan Zarifoğlu, 1958 yılında katılmaya hak kazandığı bir planör kursuna, annesinin izin vermemesi üzerine gizlice katılmıştı
🔹 Yaz boyunca kurs görerek,
"Türk Hava Kurumu Türkkuşu / Milli Model Uçak (B) Sertifikası" alan şair, jet pilotu olmak istediyse de kulağında çıkan rahatsızlık nedeniyle Hava Harp Okulu'na girememişti.
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Cahit Zarifoğlu sadece bir şair ve edebiyatçı değildi. O, gençlerin gözünde bir ağabey, yönlendirici idi. Mavera'da okura ve yazarlara yaptığı dönüşler ile bir ekol haline gelmişti.
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Zarifoğlu gerçekleştirdiği edebi yönlendirmeler, verdiği ince tavsiyeler, gösterdiği hassas tavır ile nesillerin ağabeyi olmuştu. Kendisine bu sebepten olsa gerek her kuşak büyük bir teveccüh gösterdi.
7 GÜZEL ADAMIN ÇIKARDIĞI MAVERA DERGİSİNİN KURULUŞ HİKAYESİ