Abdürrahim Karakoç’un umudu: Gençlik
Halk şiiri geleneğinin usta isimleri arasında yer alan Abdürrahim Karakoç, Türk edebiyatında gerek şiir anlayışıyla gerekse duruşuyla müstesna bir yere sahiptir. Şiirleri ile toplumumuzun fikir dünyasına etki eden ve iz bırakan büyük şair,
kurtarıcı bir gençliğin de öncüsü olur. Mısralarıyla ideal bir genç portresi çizen Karakoç, İslam'ın izinde, parçalanmış coğrafyayı birleştirme gayretinde bir topluluk kurmanın hayali kurar.
Giriş Tarihi: 07.06.2022
11:00
Güncelleme Tarihi: 07.06.2022
11:30
Abdürrahim Karakoç kimdir?
🔹
Abdurrahim Karakoç, Türk edebiyatının önde gelen şahsiyetlerinden biridir. Hece ölçüsü ile yazdığı şiirlerinde aşktan vatana, dinden toplumsal aksaklıklara kadar pek çok mühim konuya değinir.
🔹 Oluşturduğu ahenk ve sade üslupla Halk şiirinin önemli temsilcilerinden biri olan
Karakoç, şiirlerini daima cesurca kaleme alır. Kalemini hakikatle yoğuran şair, eserlerinde insanı esas unsur olarak ele alır.
Abdurrahim Karakoç'un hafızalara kazınan 10 şiiri
Abdürrahim Karakoç şiirleri
🔹 Abdürrahim Karakoç şiirlerinde
hicivden ve zaman zaman mizahtan faydalanır. Usta şair aynı zamanda şiirlerine toplumsal duyarlılığı da aksettirir.
🔹
Şiir hayatı boyunca yolsuzlukların, kötülüklerin karşısında yer alan Halk şairi, memleket meselelerini içten ve samimi bir deyişle dile getirir.
Abdurrahim Karakoç'un bestelenen şiirleri
Abdürrahim Karakoç'un ideal gençliği
🔹
Abdurrahim Karakoç şiirinin ana damarı, gerçeklerden kopmadan dönemin sorunlarına dikkat çekmek meslesinde atar.
🔹 Şair, toplum sorunlarıyla ilgilenmesinin yanı sıra şiirinde
portresi çizer. Bu Karakoç'un toplumsal meselelere dair geliştirdiği refleksi de gözler önüne serer. 'ideal bir gençlik'
Abdurrahim Karakoç'un yaşam öyküsü
🔹
Abdürrahim Karakoç'un hayal ettiği ve öncülüğünü yaptığı gençlik, dinine sahip çıkan vatanperver gençliktir.
🔹 Karakoç ayrıca gençliğe olan güvenini ve umudunu her mısrasında dile getirir.
İslam alemindeki çatışmayı çözümleyecek olanın inanan gençler olduğunu vurgular.
Abdurrahim Karakoç'un Mihriban şiirinin "gerçek" öyküsü
"Yiğidim, aslanım, ha gayret eyle Gaflet üstümüzde kalmasın böyle İmanla yatıp-kalk, ihlâsla söyle Kutlu mesaj verilmeyi bekliyor Ölü dünya dirilmeyi bekliyor"
Abdürrahim Karakoç
🔹
Abdürrahim Karakoç'un hayalini kurduğu gençlik, yiğit ve cesaret sahibidir. O, unutulmuş önemli değerlerin gençlik sayesinde geri geleceğini, bozulan düzenin iman yüklü bir gençlikle düzeleceğini umut eder.
Katip Çelebi'nin başyapıtı: Mizanü'l Hak