Abdürrahim Karakoç’un umudu: Gençlik

Halk şiiri geleneğinin usta isimleri arasında yer alan Abdürrahim Karakoç, Türk edebiyatında gerek şiir anlayışıyla gerekse duruşuyla müstesna bir yere sahiptir. Şiirleri ile toplumumuzun fikir dünyasına etki eden ve iz bırakan büyük şair, kurtarıcı bir gençliğin de öncüsü olur. Mısralarıyla ideal bir genç portresi çizen Karakoç, İslam'ın izinde, parçalanmış coğrafyayı birleştirme gayretinde bir topluluk kurmanın hayali kurar.