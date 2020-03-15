Abdurrahim Karakoç'un hafızalara kazınan 10 şiiri
Abdurrahim Karakoç, bu toprakların yetiştirdiği en büyük şair ve ozanlardan biriydi. Şiirleri marş gibi okunan, özü ve sözü bir olan şair, kalemiyle yüzlerce insanı etkiledi. Vatan ve millet sevdası, gönül titreten dizeleri ile hemen herkesin dağarcığında yer edindi. Sizler için Abdurrahim Karakoç'un hafızalardan silinmeyen şiirlerini derledik.
Giriş Tarihi: 15.03.2020
09:14
Güncelleme Tarihi: 05.03.2021
10:22
📌 Gönül tezgahında şiir dokudum
İplik iplik nakışında sen varsın. Aşk yolunun kanununu okudum Madde madde yokuşunda sen varsın.
Fikir vadisinden bir ırmak geçer
Eğilir serviler, suyundan içer Bağrında ay doğar, zambaklar açar Sessiz sessiz akışında sen varsın.
Öz suyusun hayat denen şişenin
Nedenisin keder ile neşenin Sevda cephesinde şehit düşenin Donuk donuk bakışında sen varsın.
Hep senin renginde görünür bahar
Yaprakta yeşilin, gülde kokun var Yama yama kalbimdeki yaralar Sıra sıra dikişinde sen varsın.
Gidip de yorulma çok uzaklara
Sen, 'sen'i gel benim içimde ara... Umut güneşimin mor bulutlara Girip girip çıkışında sen varsın.
🔍
KÜTÜPHANENİZDE BULUNMASI GEREKEN ŞİİR KİTAPLARI
SAY BİR GERÇEK SAY BİR YALAN
📌 Ömür dediğiniz nedir?
Üç gün hilal, üç gün bedir Haftaya boş kalır sedir Say bir karış, say bir adım Geçti gitti, anlamadım.
Her türlü nimet sofrada
Yığın yığın dert sofrada En uzun mühlet sofrada Say bir içim, say bir tadım Kaçtı gitti, anlamadım.
Denizde kayıktır umut
Yaralı geyiktir umut Ürkek üveyiktir umut Say bir lokma, say bir yudum Uçtu gitti, anlamadım.
Dakikalar yazlık, kışlık
Saatlerde mi yanlışlık İklim mevsim tek karışlık Say bir dondum, say bir yandım Göçtü gitti, anlamadım.
Bembeyaz düşler topladık
Bitmemiş işler topladık Bebek gülüşler topladık Hızar kurdu itimadım Biçti gitti, anlamadım.
🔍 ELİ RESİM KALBİ ŞİİR OLAN RESSAM ŞAİRLER
📌 Gölgesinde otur amma
Yaprak senden incinmesin. Temizlen de gir mezara Toprak senden incinmesin.
Yollar uzun, yollar ince
Yol kısalır aşk gelince Yat kurban ol İsmail'ce Bıçak senden incinmesin.
Burdayım de ararlarsa
Doğru söyle sorarlarsa Tabutuna sararlarsa Bayrak senden incinmesin.
İl göçsün göçtüğün vakit
Yol yansın geçtiğin vakit Suyundan içtiğin vakit Kaynak senden incinmesin.
Toz konmasın sakın sana
Hakkı geçer halkın sana Gücenmesin yakın sana Uzak senden incinmesin
🔍 TÜRKİYE'DE EN ÇOK OKUNAN 10 ŞİİR
📌 Kör dünyanın göbeğine
Hak yol İslam yazacağız. Kuşların göz bebeğine Hak yol İslam yazacağız.
Yola, ağaca, pınara
Esen yele, yağan kara Yağmur yüklü bulutlara Hak yol İslam yazacağız.
Koç burcuna, yay burcuna
Bebeklerin avucuna Minarelerin ucuna Hak yol İslam yazacağız.
Bucak bucak, köşe köşe
Kara taşa, kor-ateşe Yıldıza, aya, güneşe Hak yol İslam yazacağız.
Askerlerin miğferine
Kağnıların tekerine Buda'nın tunç heykeline Hak yol İslam yazacağız.
Her kapının eşiğine
Her sofranın kaşığına Balaların beşiğine Hak yol İslam yazacağız.
Herkes duyacak, bilecek
Saklanmaz gayrı bu gerçek Yaprak yaprak, çiçek çiçek Hak yol İslam yazacağız.
🔍 EDEBİYATIN DERİNLİKLERİNDEN GELEN 1 ŞİİR 1 ŞARKI LİSTESİ
📌 Sular aşka gelir, coşar Hak diye
Başın taşa vurur vurur hû çeker. Rüzgâr dağdan dağa koşar Hak diye Arada bir durur durur hû çeker.
Otlar bile Hak diyerek bitermiş
Yağmur Hak'tan gelir, Hakk'a gidermiş Hak âşığı âmâ gözlü bir derviş Hak yolunda yürür yürür hû çeker.
Ağaç dal dal, Hakk'a açar kucağı
Acı vermez Hak emrinin bıçağı Gökte güneş Hakk'ın sönmez ocağı Dağdaki kar erir erir hû çeker
Gökgüvercin Hak der uçar seherde
Balık suda Hakk'ı içer seherde Kırmızı gül Hak der açar seherde Kokusunu verir verir hû çeker.
Hakk'ın yolcuları Hak'ta buluşur
Varlık zerre, zerre Hakk'ı bölüşür Kalp bedende Hak Hak diye çalışır Kan damara varır varır hû çeker.
Hak mührü var ceylanların gözünde
Hak yazılı kâinatın yüzünde Hak Resulü Muhammed'in(s.a.v.) izinde Gönül Hakk'ı görür görür hû çeker.