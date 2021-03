Abdurrahim Karakoç'un hafızalara kazınan 10 şiiri

📌 Ömür dediğiniz nedir?

Üç gün hilal, üç gün bedir

Haftaya boş kalır sedir

Say bir karış, say bir adım

Geçti gitti, anlamadım.

Her türlü nimet sofrada

Yığın yığın dert sofrada

En uzun mühlet sofrada

Say bir içim, say bir tadım

Kaçtı gitti, anlamadım.

Denizde kayıktır umut

Yaralı geyiktir umut

Ürkek üveyiktir umut

Say bir lokma, say bir yudum

Uçtu gitti, anlamadım.

Dakikalar yazlık, kışlık

Saatlerde mi yanlışlık

İklim mevsim tek karışlık

Say bir dondum, say bir yandım

Göçtü gitti, anlamadım.

Bembeyaz düşler topladık

Bitmemiş işler topladık

Bebek gülüşler topladık

Hızar kurdu itimadım

Biçti gitti, anlamadım.

