Eli resim kalbi şiir olan ressam şairler
Bedri Rahmi, İlhan Berk, Cemal Süreya başta olmak üzere şair yönüyle tanıdığımız edebiyatçılarımızın, resim sanatında da eserler verdiğini biliyor muydunuz? Bedri Rahmi Eyüboğlu'nun vefat yıl dönümünde, eli resim kalbi şair olan edebiyatçılarımızı derledik.
Giriş Tarihi: 21.09.2019
11:59
Güncelleme Tarihi: 26.05.2021
21:11
BEDRİ RAHMİ EYÜBOĞLU (1911 – 1975)
Ressam, yazar ve şair olan Bedri Rahmi, İstanbul Devlet Güzel Sanatlar Akademisi'nde başlayıp Paris'te sürdürdüğü resim öğreniminin ardından yurda döndü ve yaşamı boyunca Güzel Sanatlar Akademisinde ders verdi. Modern Türk sanatında iki disiplini bir arada yürüten Bedri Rahmi, Türk edebiyatında renk unsurunu yoğun bir şekilde dizelerine yansıttı.
"Resim nedir? Resim, ışığa kavuşan her şeyi büyük bir aşk ile incelemek ve bu aşkı renkler ve çizgiler aracılığı ile insanlara aşılamak sanatıdır. İçerisinde bir ışık, bir güneş tadı olmayan resim bir nakış şaheseri olabilir, fakat resim olamaz. Şair, resimde şiir ve ışık bütünlüğünü aradığı gibi, şiirinde de resim ve ışık güzelliğini arar."
Bunun nedeni ise ressam olma özelliğinin yanı sıra edebi şahsiyetindeki rintçe tavrın, Anadolu'ya şair-ressam gözü ile açılıyor olmasıdır. Anadolu'daki kilim örneklerinden, mimarideki çini motiflerine varıncaya kadar geniş bir dağılım alanı bulan kültürel zenginlik, Bedri Rahmi'nin şiirinde kendini gösterir.
Bedri Rahmi'nin çocukluğu, Anadolu'nun değişik yerlerinde geçti. Havza, Kütahya, Ankara, Artvin'de bulunduktan sonra babasının Trabzon milletvekili seçilmesi üzerine ailesi 1925'te Trabzon'a yerleşti. Trabzon Lisesi'nde öğrenim gördü. 1927'de
okuluna resim öğretmeni olarak atanan ve orada yedi ay görev yapan ünlü ressam Zeki Kocamemi, onun resim yeteneğini keşfetti ve onda resme ilgi uyandırdı.
Bir öğrenim bursu ile Fransa'ya gitmiş olan ağabeyi Sabahattin'in gönderdiği resim kitapları, ilgisinin devamını sağladı. Bu arada edebiyata da ilgi duyan Bedri Rahmi, ilk şiirlerini lise yıllarındayken yazmaya başladı.
1929'da İstanbul Güzel Sanatlar Akademisi'ne girdi. Nazmi Ziya Güran ve İbrahim Çallı'nın öğrencisi oldu. Ahmet Haşim'den estetik ve mitoloji dersleri aldı. 1931'de diplomasını almadan, kendisiyle bursunu paylaşan ağabeyi ile Fransa'ya gitti.1940'lardan sonra
duvar resimlerine yönelen Bedri Rahmi, Paris'te "İnsan Müzesinde" ilkel kavimlerin sanatını inceledikten sonra "güzelin yararlı, yararlının güzel" olabileceği fikrini benimsedi ve eserlerinde bu görüşü yansıttı.