Abdurrahim Karakoç'un bestelenen şiirleri
"Şiire nasıl başladınız?" sorusuna "Besmeleyle" cevabını veren Abdurrahim Karakoç, Anadolu insanının karşılaştığı zorlukları ve çektiği sıkıntıları dile getirdi. Mihriban eseriyle toplumun her kesimi tarafından tanınan Karakoç'un 100'e yakın şiiri bestelenerek geniş kitlelere ulaştı.
Giriş Tarihi: 07.06.2020
15:41
Güncelleme Tarihi: 14.08.2020
18:13
MİHRİBAN Sarı saçlarına deli gönlümü Bağlamıştın, çözülmüyor Mihriban Ayrılıktan zor belleme ölümü Görmeyince sezilmiyor Mihriban Yar, deyince kalem elden düşüyor Gözlerim görmüyor aklım şaşıyor Lambamda titreyen alev üşüyor Aşk kağıda yazılmıyor Mihriban Önce naz sonra söz ve sonra hile Sevilen seveni düşürür dile Seneler asırlar değişse bile Eski töre bozulmuyor Mihriban Tabiplerde ilaç yoktur yarama Aşk değince ötesini arama Her nesnenin bir bitimi var ama Aşka hudut çizilmiyor Mihriban Boşa bağlanmış bülbül gülüne Kar koysan köz olur aşkın külüne Şaştım kara bahtım tahammülüne Taşa çalsam ezilmiyor Mihriban Tarife sığmıyor aşkın anlamı Ancak çeken bilir bu derdi gamı Bir kördüğüm baştan sona tamamı Çözemedim çözülmüyor Mihriban
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BEN HEP SENİ DÜŞÜNÜRÜM
Aşktan yana söz duyunca,
Ben hep seni düşünürüm. Uçsuz hayaller boyunca, Ben hep seni düşünürüm.
Yıldızlar kayar yüceden;
Renkler sıyrılır geceden; Yüreğim sızlar inceden; Ben hep seni düşünürüm.
Aklın ucu değer hiçe;
Yol ararım içten içe. Kâinat uyur sessizce, Ben hep seni düşünürüm.
Korkunun bittiği yerde,
Haz duyarım perde perde. Bir mezar görsem bir yerde, Ben hep seni düşünürüm.
Zaman hep sonsuza akar
Meyve dökülür, dal kalkar. Çiçeklere bakar bakar, Ben hep seni düşünürüm.
Rüzgâr eser ilden ile
Sağlıkta bitmez bu çile. Vardan öte, Yokta bile Ben hep seni düşünürüm.
UNUTURSUN MİHRİBANIM
"Unutmak kolay mı? " deme,
Unutursun Mihriban'ım. Oğlun, kızın olsun hele Unutursun Mihriban'ım. Zaman erir kelep kelep.. Meyve dalında kalmaz hep. Unutturur birçok sebep, Unutursun Mihriban'ım. Yıllar sinene yaslanır; Hâtıraların paslanır. Bu deli gönlün uslanır... Unutursun Mihriban'ım. Süt emerdin gündüz-gece Unuttun ya, büyüyünce... Ha işte tıpkı öylece Unutursun Mihriban'ım. Gün geçer, azalır sevgi; Değişir herşeyin rengi Bugün değil, yarın belki Unutursun Mihriban'ım. Düzen böyle bu gemide; Eskiler yiter yenide. Beni değil, sen seni de Unutursun Mihriban'ım.
SULARI ISLATAMADIM
Savaştayım elli yıldır
Ömrüm geçti boşalt, doldur Anlamadım bu ne hâldir Bir gün silah çatamadım
Suları ıslatamadım.
Ekin ektim başak yılan
Kuşandığım kuşak yılan Yorgan akrep, döşek yılan Bir gün rahat yatamadım
Suları ıslatamadım.
Ne payem oldu, ne sayem
En doğruya varmak gayem Düşüncemdir tek sermayem Alan yoktur satamadım
Suları ıslatamadım.
Yolum yokuş, izim ayrı
Dilim yağsız, sözüm ayrı Bedenimden özüm ayrı Biri bire katamadım
Suları ıslatamadım.
Talipli yoktur sevgiye
Anlamadım, neden? Niye? Canlar gücenmesin diye Can attım, gül atamadım
Suları ıslatamadım.
Abdurrahim Karakoç'un hafızalara kazınan 10 şiiri
SEVGİ YETMİYOR
Boş yere yorulma gönül
Sevgi yetmiyor, yetmiyor. Bülbül sevse de kurur gül Sevgi yetmiyor, yetmiyor.
Sebepler var ağır basar
Seneler arayı keser Sevilenler çabuk küser Sevgi yetmiyor, yetmiyor.
Önü bahar, sonu hazan
Meyvesi ya şüphe, ya zan "Yeter" desek bile bazen Sevgi yetmiyor, yetmiyor.
Eğlence, düğün, toy gerek
Maddeden yüklü pay gerek Daha bir sürü şey gerek Sevgi yetmiyor, yetmiyor.
"Aşk" diyoruz, hani nedir?
Boyu nedir, eni nedir? Denenmiş kaç bin senedir Sevgi yetmiyor, yetmiyor.
Maddeleşir mânâ bile
Unutulur ana bile "Can" dediğin cana bile Sevgi yetmiyor, yetmiyor.