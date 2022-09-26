Ümmet birliğini gaye edinen Mısırlı alim Yusuf el Karadavi

◾ Hasan el Benna vesilesi ile "İhvanu'l Müslimin" grubuna yakın olan Karadavi bu sebeple pek çok kez siyasi baskıya maruz kaldı ve zaman zaman tutuklandı.

◾ Katar Vakıflar Başkanlığı'nın daveti ile Katar Üniversitesi'ne geçen Karadavi, burada ilmi manada ciddi sorumlulklar aldı. Avrupa'daki Müslümanlar için Avrupa Fetva ve Araştırma Meclisi'ni kuran Karadavi, Uluslararası Müslüman Alimler Birliği'nde de mühim vazifeler aldı.