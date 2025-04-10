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Ubeydullah Ahrar'ın unutulmaz tavsiyeleri

Yayınlanma Tarihi: 10.04.2025 09:42 Güncelleme Tarihi: 10.04.2025 10:05

Taşkent'in yetiştirdiği en büyük alimlerden biri olan Ubeydullah Ahrar, hikmet ocağını yakan büyük gönül erlerindendi. Aynı zamanda ticaretle uğraşan Ahrar, Mevaraünnehir bölgesinin büyük şehirlerinde satın aldığı dükkanların gelirlerini cami ve medreselerin gideri için vakfetmişti. Moğollar ve Özbeklerin arasını iyileştiren Ahrar bu vesileyle binlerce insanın hidayetine vesile olmuştu. Vefat ettiği Semerkant şehrinin en büyük simalarından biri olarak kabul edilen Ubeydullah Ahrar'ın unutulmaz tavsiyelerini ve hikmetli sözlerini araştırdık.

1/20

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Güneşe bakma! O hep kendi menzilinde akar. Sen kendine bak! Hangi menzilde akmaktasın?

Ubeydullah Ahrâr

SÜNNETE SADIK ALİM EBUBEKİR EL ACURRİ'DEN AHLAKU'L ULEMA

2/20

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Son nefeste neyle meşgul olmak gerekiyorsa onunla meşgul olun!

Ubeydullah Ahrâr

ZAHİDLERİN ÖNCÜSÜ HASAN-I BASRİ'NİN HİKMETLİ SÖZLERİ

3/20

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Sen bir verirsen, sana on verirler. Sen akşam verirsen, sana seher vakti verirler.

Ubeydullah Ahrâr

İMAM EVZAİ'NİN MÜMİNLERE ÖĞÜTLERİ

4/20

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Âşk ehli gitti, muhâbbet şehri boş kaldı deme!

Ubeydullah Ahrâr

İSLAM ALİMLERİNDEN HAYATIMIZA YÖN VEREN NASİHATLER

5/20

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Bir eve penceresi kadar düşer ay ışığı...

Ubeydullah Ahrâr

MÜTEVAZI BİR ALİM SÜFYAN ES-SEVRİ'NİN NASİHATLERİ

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