Ubeydullah Ahrar'ın unutulmaz tavsiyeleri
Yayınlanma Tarihi: 10.04.2025 09:42 Güncelleme Tarihi: 10.04.2025 10:05
Taşkent'in yetiştirdiği en büyük alimlerden biri olan Ubeydullah Ahrar, hikmet ocağını yakan büyük gönül erlerindendi. Aynı zamanda ticaretle uğraşan Ahrar, Mevaraünnehir bölgesinin büyük şehirlerinde satın aldığı dükkanların gelirlerini cami ve medreselerin gideri için vakfetmişti. Moğollar ve Özbeklerin arasını iyileştiren Ahrar bu vesileyle binlerce insanın hidayetine vesile olmuştu. Vefat ettiği Semerkant şehrinin en büyük simalarından biri olarak kabul edilen Ubeydullah Ahrar'ın unutulmaz tavsiyelerini ve hikmetli sözlerini araştırdık.
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Güneşe bakma! O hep kendi menzilinde akar. Sen kendine bak! Hangi menzilde akmaktasın?
Ubeydullah Ahrâr
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Son nefeste neyle meşgul olmak gerekiyorsa onunla meşgul olun!
Ubeydullah Ahrâr
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Sen bir verirsen, sana on verirler. Sen akşam verirsen, sana seher vakti verirler.
Ubeydullah Ahrâr
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Âşk ehli gitti, muhâbbet şehri boş kaldı deme!
Ubeydullah Ahrâr
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Bir eve penceresi kadar düşer ay ışığı...
Ubeydullah Ahrâr