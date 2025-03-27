Sünnete sadık alim Ebubekir el Acurri'den Ahlaku'l Ulema

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Allah'ın, dinde anlayış ve idrak sahibi yaptığı bir âlimin en önemli sıfatlarından biri de başkasıyla çekişmeme, tartışmaya girmemesi ve ancak sadra şifa ilimle mağlubiyeti hak edenden başkasına üstünlük taslamamasıdır.

Ebubekir el Acurri

FUDAYL B. İYAZ'IN MÜSLÜMANLARA TAVSİYELERİ