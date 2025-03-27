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Sünnete sadık alim Ebubekir el Acurri'den Ahlaku'l Ulema

Yayınlanma Tarihi: Mart 27, 2025 08:58 Güncelleme Tarihi: Mart 27, 2025 09:24

Bağdat'ın yetiştirdiği en önemli alimlerden biri olan Ebubekir el Acurri, hadis ilmine aşık bir ilim yolcusuydu. Ömrünün son yıllarında mukaddes beldelerin özlemine dayanamayan Acurri, Mekke'ye yerleşip oraya vefat etmişti. Hadis alimleri tarafından büyük bir saygı ile anılan Acurri, büyük bir hadis alimiydi. Kırka yakın kitap kaleme alan alimin en bilinen eseri ise Ahlaku'l Ulema idi. Sizler için sünnete sıkı sıkıya sadık alim Ebubekir el Acurri'nin Ahlaku'l Ulema eserinden önemli cümlelerin altını çizdik.

1/20

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Âlim, taat konularını çok iyi bilip uygulayan, bela ve kötülükleri defeden kimsedir.

Ebubekir el Acurri

İSLAM ALİMLERİNDEN HAYATIMIZA YÖN VEREN NASİHATLER

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Allah'ın, dinde anlayış ve idrak sahibi yaptığı bir âlimin en önemli sıfatlarından biri de başkasıyla çekişmeme, tartışmaya girmemesi ve ancak sadra şifa ilimle mağlubiyeti hak edenden başkasına üstünlük taslamamasıdır.

Ebubekir el Acurri

FUDAYL B. İYAZ'IN MÜSLÜMANLARA TAVSİYELERİ

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Hikmeti, onu anlayabilecek ehil kimselere açıklamalı, anlamayan kimselerden uzak tutmalıdır.

Ebubekir el Acurri

İMAM EVZAİ'NİN MÜMİNLERE ÖĞÜTLERİ

4/20

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Birçok insan, farzları nasıl eda edeceğini, yasaklardan nasıl korunacağını, tüm halk içinde ibadet etmeyenlerin Allah'a nasıl kulluk edeceğini ancak âlimler vasıtasıyla öğrenebilir.

Ebubekir el Acurri

İBN HAZM EL-ENDELÜSİ'DEN TAVSİYE NİTELİĞİNDE CÜMLELER

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İlim için yola çıkmasında bir fazilet, ilim meclislerinde bulunmada bir fazilet, ilim müzakeresinde bulunması da bir fazilettir.

Ebubekir el Acurri

MALİK BİN DİNAR'IN MÜSLÜMANLARA TAVSİYELERİ

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