Sohbet meclislerinde uyulması gereken edep kuralları

➡ Masum Vanlıoğlu Hoca'nın anlattıklarından yola çıkarak, sohbet meclislerinde uyulması gereken edep kurallarını şu şekilde sıralayabiliriz:

🔸Önce Dinlemeyi Bilmek: Sohbetin temeli ve başlangıcı dinlemekten geçer. Bir şeyi öğrenmek ve ona malik olabilmek için önce can kulağıyla dinlemek ve susmak gerekir. Dinlerken sağa sola, telefona veya başka yere değil; bizzat konuşan kişinin yüzüne ve gözüne bakarak "can kulağıyla" dinlediğini hissettirmek gerekir. Dinlemeyi bilmeyenin öğrenme şansı da yoktur. Sohbet anında, tıpkı Peygamber Efendimiz'in (s.a.v.) ashabı gibi, sanki başının üzerinde ürkek bir kuş varmış ve hareket ederse kaçacakmış gibi bir dikkat ve sükûnetle dinlemek esastır.

🔸Meclis Büyüğünü Takip Etmek: Oraya girildiğinde ilk kural, meclisin büyüğüne veya sohbeti yapan zata bakmaktır. Büyükler nasıl oturuyor, nasıl konuşuyor ve nelere dikkat ediyorsa onları örnek almak edep dairesinde kalmayı sağlar.

🔸Konuşma Adabına Riayet Etmek: Meclislerde söze izin almadan başlamamak esastır. Konuşurken muhatabın durumuna göre (örneğin bir çocuğa hitap ederken farklı) samimi ama edepli bir dil kullanılmalıdır. Yeme-İçme Adabına Uymak: Eğer mecliste yemek yeniyorsa; besmele çekmek, sağ el ile yemek ve tabağın kendi önünden gelen kısmından yemek önemli birer usuldür.

🔸Mekânın Usulüne Riayet Etmek: Her meclisin her caminin veya tekkenin kendine has bir işleyişi (usulü) vardır. Aceleci davranmamalı, o yerin geleneğine ve akışına saygı duyulmalıdır. Her meclisin veya mekanın (tekke, cami vb.) kendine has bir üslubu ve geleneği vardır. "Buranın bir usulü var" denildiğinde buna saygı duymak, örneğin ayakkabı teslimi gibi sunulan hizmetleri nezaketle kabul etmek gerekir.

🔸Paylaşımcı ve Sabırlı Olmak: Sohbet aslında elemi, mutluluğu ve bir meclisi paylaşmaktır. İnsanların kendilerini ifade etmelerine izin vermek, onları kestirip atmadan sabırla dinlemek meclisteki güveni tesis eder.