Benlikten geçiş: Fütüvvet

◾ Mekke ve Medine dönemlerinden meydana gelen Asr-ı Saadet, gençlerin merkezde olduğu bir zaman dilimiydi. Öyle ki her iki dönemde de Allah Resulü'nün (SAV) etrafında daima gençler vardı.

◾ Medine döneminde Hz. Peygamberin (SAV) en yakınında olmak için Mescid-i Nebevi içinde kalan Ashab-ı Suffa gençlerden oluşur, en önemli sorular daima gençlerden gelirdi. Gençler sayesinde İslam ümmeti sınırlar aşmıştı.

GENÇLİK İLE İLGİLİ HADİSLER