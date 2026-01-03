Bugün
Benlikten geçiş: Fütüvvet

Yayınlanma Tarihi: 03.01.2026 19:25 Güncelleme Tarihi: 03.01.2026 19:29

Gençliğin İslam ile buluşmasının en güzel ifadesi olan feta, İslam topraklarında yaşayan gençlerin kendini yetiştirme ve dindarlıkla süslemesini anlatan bir tabirdi. Asr-ı Saadet, Dört Halife ve sonrasındaki dönemlerde İslam ümmetinin merkezinde her zaman gençlik olmuştu. Öyle ki gençliğin güzel ahlakı olarak anılan fütüvvet kapsamı bir ifadeye, benlikten geçişe dönüşmüştü.

Mekke ve Medine dönemlerinden meydana gelen Asr-ı Saadet, gençlerin merkezde olduğu bir zaman dilimiydi. Öyle ki her iki dönemde de Allah Resulü'nün (SAV) etrafında daima gençler vardı.

◾ Medine döneminde Hz. Peygamberin (SAV) en yakınında olmak için Mescid-i Nebevi içinde kalan Ashab-ı Suffa gençlerden oluşur, en önemli sorular daima gençlerden gelirdi. Gençler sayesinde İslam ümmeti sınırlar aşmıştı.

◾ Allah Resulü Hz. Muhammed (SAV) hayatı boyunca daima gençlerle iç içe, yan yana olmuştu. İdari konular, savaşlar ve toplumsa meselelerde gençlere önemli sorumluluklar vermişti.

Resulullah'ın (SAV) bu hassasiyeti vefatının ardından da İslam ümmeti tarafından devam ettirilmişti. Gençlik, İslam'ın besleyici gücü olarak yer etmişti.

Fütüvvet kelimesi cesaret, mertlik ve cömertlik etrafında şekillenen bir kavram. İslam şuuru ve ümmete hizmet bilinci asırlar boyunca fütüvvet ve feta kavramlarının özünü teşkil etti.

Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de, Hz. İbrahim'in (AS) mücadelesini anlatırken feta kelimesini kullandı. Fütüvvet ehlinin mücadelesi bu yönden Hz. İbrahim'e (AS) dek dayanmakta.

◾ Bu açıdan ele aldığımızda fütüvvet asırardır eli açık, cömert bir anlayışı temsil etti. Feta kavramı etrafında şekillenen fütüvvet mefhumu, İslam düşüncesinin misafirperver anlayışını temsil etti.

Feta, Allah Teala'nın rızası uğruna Ümmet-i Muhammed'e hizmet etmeyi içinde barındırır. Hz. Musa (AS) ve Hz. Hızır (AS) kıssasında Hz. Musa'ya (AS) hizmet eden Hz.Yuşa (AS) için feta kelimesi kullanılmıştı.

◾ Gençliğin merkezinde bulunan feta, edep ve iffet ile süslenmiştir. Asırlar öncesinden günümüze hitap eden fütüvvet, insan nefsine karşı hakikati temsil eder.

◾ Fütüvvet ehinin haya hususiyeti Hz. Yusuf'a (AS) dayanmakta. Kur''an-ı Kerim'de feta olarak zikredilen peygamberlerden birisi de Hz. Yusuf (AS) idi.

