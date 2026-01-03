Benlikten geçiş: Fütüvvet
Gençliğin İslam ile buluşmasının en güzel ifadesi olan feta, İslam topraklarında yaşayan gençlerin kendini yetiştirme ve dindarlıkla süslemesini anlatan bir tabirdi. Asr-ı Saadet, Dört Halife ve sonrasındaki dönemlerde İslam ümmetinin merkezinde her zaman gençlik olmuştu. Öyle ki gençliğin güzel ahlakı olarak anılan fütüvvet kapsamı bir ifadeye, benlikten geçişe dönüşmüştü.
◾ Mekke ve Medine dönemlerinden meydana gelen Asr-ı Saadet, gençlerin merkezde olduğu bir zaman dilimiydi. Öyle ki her iki dönemde de Allah Resulü'nün (SAV) etrafında daima gençler vardı.
◾ Medine döneminde Hz. Peygamberin (SAV) en yakınında olmak için Mescid-i Nebevi içinde kalan Ashab-ı Suffa gençlerden oluşur, en önemli sorular daima gençlerden gelirdi. Gençler sayesinde İslam ümmeti sınırlar aşmıştı.
◾ Allah Resulü Hz. Muhammed (SAV) hayatı boyunca daima gençlerle iç içe, yan yana olmuştu. İdari konular, savaşlar ve toplumsa meselelerde gençlere önemli sorumluluklar vermişti.
◾ Resulullah'ın (SAV) bu hassasiyeti vefatının ardından da İslam ümmeti tarafından devam ettirilmişti. Gençlik, İslam'ın besleyici gücü olarak yer etmişti.
◾ Fütüvvet kelimesi cesaret, mertlik ve cömertlik etrafında şekillenen bir kavram. İslam şuuru ve ümmete hizmet bilinci asırlar boyunca fütüvvet ve feta kavramlarının özünü teşkil etti.
◾ Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de, Hz. İbrahim'in (AS) mücadelesini anlatırken feta kelimesini kullandı. Fütüvvet ehlinin mücadelesi bu yönden Hz. İbrahim'e (AS) dek dayanmakta.
◾ Bu açıdan ele aldığımızda fütüvvet asırardır eli açık, cömert bir anlayışı temsil etti. Feta kavramı etrafında şekillenen fütüvvet mefhumu, İslam düşüncesinin misafirperver anlayışını temsil etti.
◾ Feta, Allah Teala'nın rızası uğruna Ümmet-i Muhammed'e hizmet etmeyi içinde barındırır. Hz. Musa (AS) ve Hz. Hızır (AS) kıssasında Hz. Musa'ya (AS) hizmet eden Hz.Yuşa (AS) için feta kelimesi kullanılmıştı.
◾ Gençliğin merkezinde bulunan feta, edep ve iffet ile süslenmiştir. Asırlar öncesinden günümüze hitap eden fütüvvet, insan nefsine karşı hakikati temsil eder.
◾ Fütüvvet ehinin haya hususiyeti Hz. Yusuf'a (AS) dayanmakta. Kur''an-ı Kerim'de feta olarak zikredilen peygamberlerden birisi de Hz. Yusuf (AS) idi.