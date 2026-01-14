Japonya’nın İlk Hacısı

4 /10













◾ Mitsutaro Takaoka'nın hayatı, Abdürreşid İbrahim ile tanıştıktan sonra tamamen değişir. Rusya'nın bir şehri olan Tara'da dünyaya gelen İbrahim, Rusya ve Osmanlı arasında gidip geldiği dönemde her iki devletteki Müslüman aydınlarla temas kurar.

◾ Aynı zamanda bir gazeteci olan alim, Müslümanların birliği ve beraberliği için büyük çaba sarf eder. Mitsutaro ile Abdürreşid'in hayatları Tokyo'da kesişir.