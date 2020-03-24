Sevban bin Bücdüd kimdir? Sevban bin Bücdüd hayatı…

Sevban bin Bücdüd, kabilesine yapılan bir baskında esir alındıktan sonra köle olarak satılmış; Peygamber Efendimiz tarafından azat edilmiş, isterse ailesine dönebileceği söylenmesine rağmen Resul-i Ekrem'in yanında kalmayı tercih etmişti. Hayatını Peygamberimizin hizmetine adamış, kendisine sevgi ve hürmette titiz davranmış ve bu konudaki saygısızlıklara karşı hassas davranmıştı. Sevban, Peygamberimizden ayrı kalma düşüncesi ile kahrolmuş, Nisa suresinden ayetler ile müjdelenmişti. Peki, Sevban bin Bücdüd kimdir? Sevban bin Bücdüd hayatı…