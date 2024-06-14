Şâtıbî’nin El- İ’tisâm eserinden alıntılar

Endülüs İslam dünyasının önemli düşünürlerinden olan Şâtıbî; akli ve dini ilimlerin birçoğunda kendini yetiştirmiş, Kur'an ve Sünnet'i esas alan bir yöntem izlemiştir. Şâtıbî, İslam'ın temel ilkelerine ulaşarak dini bu çerçevede değerlendirmiştir. Yaşadığı dönemde yaygın olan ibadet ve uygulamaların Kur'an ve sünette aykırı olduğunu açıklamış ve bunları bid'at olarak nitelendirip yanlış uygulamalarla mücadele etmiştir. Bu uğraşın sonucunda bid'atin tehlikelerini ayet ve hadisler ışığında açıkladığı El- İtisam isimli zengin bir eser ortaya koymuştur. El- İ'tisam, on bölümden meydana gelen ve bid'at kavramını, bu tanıma dahil olan şeyleri, bid'at ehlini, onların sebep olduğu tehlikeleri açıklayan bir eserdir. Şâtıbî'nin El- İ'tisâm eserinden önemli alıntıları sizler derledik.