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Türk şiirinin mistik şairi Asaf Halet Çelebi'nin kaleminden alıntılar

Şiirlerinde modernist ve sembolist öğelerin ön planda olduğu Çelebi, özgün üslubuyla derinlikli biçimde duyarlılık, aşk, ölüm, varoluş gibi evrensel temaları işler. Asaf Halet Çelebi, Türk edebiyatının modern döneminde iz bırakan şairlerden biridir ve çağının ruhunu yansıtan bir bakış açısıyla şiirlerini sunar. Asaf Halet Çelebi'nin kaleminden benzersiz alıntıları sizler için hazırladık.

Giriş Tarihi: 26.05.2024 10:24
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  • 13

İbrahim
gönlümü put sanıp da
kıran kim

📕📗 Asaf Halet Çelebi

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Bakanlar bana
gövdemi görürler,
ben başka yerdeyim.

📕📗 Asaf Halet Çelebi

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  • 13

Sana bakarak
bütün yüzleri unutmak

📕📗 Asaf Halet Çelebi

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  • 13

Ve biz
güneşi değil ışığını
seven insanlarız

📕📗 Asaf Halet Çelebi

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Mutluluğun gözü kördür,
Yalnızlık sağır.
Ondandır biri tökezleyerek yürür,
Öbürü uykusunda bile bağırır.

📕📗 Asaf Halet Çelebi

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