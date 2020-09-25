Sabrı ile insanlığa örnek gösterilen Hz. Eyyub

Hz. Eyyub, Kur'an-ı Kerim'de adı geçen peygamberlerden biridir. Sabrı ve tahammülü ile insanoğluna örnek olmuş; onun bu özelliği ayet ve hadislerde vurgulanmıştır. Hz. Eyyub takva sahibi, yoksullara karşı merhametli, dulları ve yetimleri kollayan, misafire ikram eden, yolcunun yardımına koşan, Allah'ın verdiği nimetlere şükreden bir kuldur. Büyük bir hastalığa yakalanmış; sabır ve metanet göstererek sadece içinde bulunduğu durumu "Bu dert bana dokundu, Sen merhametlilerin en merhametlisisin" duası ile Rabbine arz etmiştir.
Giriş Tarihi: 25.09.2020
09:33
Güncelleme Tarihi: 25.09.2020
09:37
BU ALBÜMÜ PAYLAŞ
1
11
HZ. EYYUB KİMDİR?
2
11
KUR’AN’A GÖRE HZ. EYYUB’UN DUASI
3
11
‘BİZ ONU SABREDEN BİR KUL BULMUŞTUK’
4
11
TEFSİRLERDE BÜYÜK BİR SERVETİ OLDUĞUNDAN BAHSEDİLİR