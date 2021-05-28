Riya nedir? Riya hakkında ayet ve hadisler nelerdir? Riyanın ibadetlere vereceği zarar…

🔸 İnsanlar için bir hidayet rehberi olan Kur'an-ı Kerim'de riya kavramı isim haliyle üç ayette, fiil haliyle ise iki ayette yer alır.

"Ey iman edenler! Allah'a ve ahiret gününe inanmadığı halde malını insanlara gösteriş yapmak için harcayan kimse gibi sadakalarınızı başa kakmak ve incitmek suretiyle boşa gidermeyin. O kimsenin misali, üzerinde toprak bulunan düzgün ve yalçın bir kayadır; kayanın üzerine şiddetli bir yağmur yağmış, onu çıplak halde bırakmıştır. Bu gibilerin kazandıkları hiçbir şeyden istifadeleri olmaz ve Allah, inkârcı topluluğa hidayet vermez."

📕 Bakara suresi 264. ayetin tefsiri

"Ve bunlar Allah'a ve ahiret gününe inanmadıkları halde mallarını, insanlara gösteriş için sarf edenlerdir. Bir kimsenin arkadaşı şeytan olursa o ne kötü bir arkadaştır!"

📕 Nisâ suresi 38. ayetin tefsiri

🔸 Bu ayetlerde ibadet niyeti olmaksızın Allah rızasını gözetmeden yalnızca gösteriş amacıyla sadaka verenlere değinilmiştir.