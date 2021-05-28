Riya nedir? Riya hakkında ayet ve hadisler nelerdir? Riyanın ibadetlere vereceği zarar…
Riya, Allah için ifa edilmesi gereken amel ve ibadetlerin, kullara gösteriş amacıyla yapılması manasına gelir. Riya, ihlas kavramının zıddı olarak kullanılır ve başta Kur'an-ı Kerim'deki ayetler olmak üzere, İslam kaynaklarında riyanın tanımına, hükmüne ve çeşitlerine değinilir. Nitekim Peygamber Efendimiz riyanın "küçük şirk" olduğunu vurgulamış; Cenab-ı Hakk'ın kullarına "İşlediği bir amelde benden başkasını bana ortak koşan kişiyi de onun şirkini de reddederim" buyurduğunu nakletmiştir. Peki, riya nedir, nasıl tanımlanır? Riya hakkında ayet ve hadisler nelerdir? Riyanın ibadetlere vereceği zarar nasıl açıklanır?
Giriş Tarihi: 28.05.2021
16:20
🔸 Riya, Allah için yerine getirilmesi gereken
yapılması anlamına gelir. ibadet ve amellerin, diğer kullara gösteriş amacıyla
🔸 Kelime olarak
hem hadis-i şeriflerde hem de ahlak ile ilgili eserlerde şöhret peşinde olma anlamındaki süm'a sözcüğü ile birlikte anılır. "görmek" manasındaki re'y kökünden türeyen riya,
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kendisinde üstün özellikler bulunduğuna başkalarını inandıracak tarzda davranma olarak açıklanır. Saygınlık kazanma, çıkar sağlama gibi dünyevi amaçlarla
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🔸 Riya, aynı zamanda
kullanılan bir kavramdır. ihlas ve sıdk kelimelerinin de zıddı olarak
🔸 İslami ilimler ile ilgili terimler sözlüğü olan Seyyid Şerîf el-Cürcânî'nin 14. yüzyılda kaleme aldığı
et-Ta'rîfât adlı eserde riya, olarak açıklanır. "Allah'tan başkasının hoşnutluğunu kazanma düşüncesiyle amelde ihlâsı terk etme"
🔸 11. yüzyıl İslam âlimi Gazzali, riyayı
olarak tanımlamıştır. "Allah'a itaat eder görünerek kulların takdirini kazanmayı isteme"
🔸 13. yüzyılda yaşayan Kurtubî riya konusunu şöyle özetlemiştir:
"İbadeti Allah'tan başkası için yapma, ibadetleri kullanarak dünyevî çıkar peşinde olma; Allah'ın emrini yerine getirmek maksadıyla değil insanlara gösteriş olsun diye iyilik yapma."
🔸 14. yüzyılda yaşayan İbn Hacer'e göre ise riya
halidir. "insanların görmesi ve takdir etmesi için ibadeti açıktan yapma"
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KUR'AN'DA RİYA HAKKINDAKİ AYETLER
🔸 İnsanlar için bir hidayet rehberi olan
isim haliyle üç ayette, fiil haliyle ise iki ayette yer alır. Kur'an-ı Kerim'de riya kavramı
"Ey iman edenler! Allah'a ve ahiret gününe inanmadığı halde malını insanlara gösteriş yapmak için harcayan kimse gibi sadakalarınızı başa kakmak ve incitmek suretiyle boşa gidermeyin. O kimsenin misali, üzerinde toprak bulunan düzgün ve yalçın bir kayadır; kayanın üzerine şiddetli bir yağmur yağmış, onu çıplak halde bırakmıştır. Bu gibilerin kazandıkları hiçbir şeyden istifadeleri olmaz ve Allah, inkârcı topluluğa hidayet vermez."
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Bakara suresi 264. ayetin tefsiri
"Ve bunlar Allah'a ve ahiret gününe inanmadıkları halde mallarını, insanlara gösteriş için sarf edenlerdir. Bir kimsenin arkadaşı şeytan olursa o ne kötü bir arkadaştır!"
📕 Nisâ suresi 38. ayetin tefsiri
🔸 Bu ayetlerde
yalnızca gösteriş amacıyla sadaka verenlere değinilmiştir. ibadet niyeti olmaksızın Allah rızasını gözetmeden
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GÖSTERİŞ İÇİN YAPILAN İBADETLERİN HÜKMÜ
"İnsanları Allah yolundan engellemek üzere taşkınlık ve gösteriş yaparak yurtlarından (savaşa) çıkıp gelenler gibi olmayın; Allah onların yaptıklarını kuşatmıştır."
📕 Enfâl suresi 47. ayetin tefsiri
🔸 Ayette
istenmiştir. Allah'a iman eden, İslam ahlakını özümseyen bir fert ve toplumun, hak bâtıl, iyi kötü, adalet zulüm ayırımı yapmadan ötekileri taklit edemeyeceği onlara benzeyemeyeceği bildirilmiştir ve gösteriş ve şöhret için savaşa katılanlar kınanmıştır. müminin neyi neden yaptığı vurgulanmak
"Münafıklar Allah'a oyun etmeye kalkışıyorlar. Hâlbuki Allah onların oyunlarını kendi başlarına çevirmektedir. Onlar namaza kalktıklarında üşenerek kalkarlar, insanlara gösteriş yaparlar, Allah'ı da pek az hatıra getirirler."
📕 Nisâ suresi 142. ayetin tefsiri
"Vay haline o namaz kılanların ki, onlar namazlarının özünden uzaktırlar. Onlar halka gösteriş yaparlar."
📕 Maûn suresi 4-6. ayetlerin tefsiri
🔸 Bu iki ayette ise
ve Allah'a karşı gerçek anlamda kulluk görevlerini yerine getirmeyenler eleştirilmiştir. gösteriş için namaz kılanların durumu kınanmış
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🔸 Resul-i Ekrem Efendimizin (sav)
geçmiştir. hadis-i şeriflerinde de riya kelimesi ve türevleri
🔸 Peygamber Efendimiz (sav)
demiş, "Ümmetim için gizli şirk ve şehvetten kaygı duyuyorum" sorusuna, "Sizden sonra da hâlâ şirk olacak mı?" cevabını vermiştir. "Evet, fakat güneşe, aya, taşa ve puta tapmak şeklinde olmayacak, insanlar ibadetlerini riya için yapacaklar"
Müsned, IV, 124
🔸 Resulullah (sav) bir başka hadisinde Allah Teâlâ'nın
buyurduğunu nakletmiştir. "İşlediği bir amelde benden başkasını bana ortak koşan kişiyi de onun şirkini de reddederim"
Müsned, II, 301, 435; Müslim, Zühd, 46; İbn Mâce, Zühd, 21
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