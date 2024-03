Ramazan-ı Şerif'in son on gününü nasıl geçirelim?

Rahmet mevsimi Ramazan-ı Şerif'in son on gününü idrak ediyoruz. Her sene olduğu gibi Ramazan ayı tüm bereketi, rahmeti ve güzelliğini son günlerde daha cömertçe dağıtıyor. Bu on günün içindeki Kadir Gecesi ise "bin aydan daha hayırlı" olmasıyla meşhur. Peki Ramazan ayının son on gününü nasıl idrak etmeliyiz? Bu günlerde yapmamız gereken nafile ibadetler neler? Sizler için Ramazan ayının son on gününün önemini araştırdık.