Ramazan-ı Şerif'in gölgesi: Berat kandili

Yayınlanma Tarihi: 02.02.2026 16:03

Ramazan ayının müjdecisi Berat Kandili, tüm İslam aleminde idrak edilecek. Bu mübarek gece, Hz. Peygamberin hadislerinde buyurduğu gibi, Allah'ın dünya semasına rahmetiyle tecelli ederek Kelb kabilesinin koyunlarının yünlerinden daha fazla insanı affettiği özel bir zaman dilimidir. Berat gecesi namazı, orucu ve duaları ile maneviyatımızı güçlendirebileceğimiz bu gecede, ahiret için hazırlık yapma, tövbe etme ve Yüce Allah'ın af ve mağfiretine sığınma fırsatı bulacağız.

Mukaddes geceler ibadet ve düşünce hayatımızı düzenlememiz, geçmişimizi muhasebe etmemiz, günahlarımızdan tevbe etmemiz için önemli vesilelerdir.

Kandil geceleri bu açıdan ele alındığında toplumsal dayanışmanın öne çıktığı, rahmetin adeta semadan sağanak halinde yağdığı zaman dilimleridir.

MANEVİ YÜKSELİŞİN ZİRVESİ

◾Hidayet rehberimiz Kur'an-ı Kerim'de, ebedi kurtuluş beratını alanların ahiretteki durumu şöyle anlatılır:

"İşte o vakit, kitabı sağ tarafından verilen kimse der ki, 'Alın kitabımı okuyun; Doğrusu ben, hesabımla karşılaşacağımı zaten biliyordum.' Artık o, hoşnut olacağı bir hayat içindedir; yüce bir cennettedir."

Hâkka, 69/19-22

BERAT GECESİ'NİN ANLAMI VE ÖNEMİ

Resulullah (SAV) buyurdu:

"Şaban ayının on beşinci gecesi olduğu zaman, gecesini ibadetle gündüzünü ise oruçlu geçirin. Çünkü o gece güneş batınca Allah Teâlâ dünyaya rahmet nazarı ile bakarak fecir oluncaya kadar, 'Benden bağışlanma dileyen yok mu, onu bağışlayayım! Benden rızık isteyen yok mu, onu rızıklandırayım! Belaya düçar olan yok mu, ona afiyet vereyim!' buyurur."

(İbn Mâce, İkâmet, 191)

Resulullah (SAV) buyurdu:

"Şaban ayının yarısına denk gelen bu gece, Allah dünya semasına rahmetiyle tecelli eder ve Kelb kabilesinin koyunlarının yünlerinden daha fazla sayıda insanı affeder."

Tirmizî, Savm, 39.

BERAT KANDİLİ'Nİ İHYA ETMEK İÇİN 10 ÖNERİ

Berat gecesinin isimleri:

Leyle-i Berae: Kurtuluş belgesini alma gecesi.

Leyle-i Sakk: Vesika gecesi.

Leyle-i Rahmet: Af, mağfiret ve rahmet gecesi.

AF VE ARINMA GECESİ: BERAT KANDİLİ

Rabbe yöneliş, günahlardan arınma ve Yüce Makam’a Arz-ı Hâl gecesidir, bu gece

Berat Kandili’nin önemi ve anlamı: Manevi yükselişin zirvesi

Hz. İsa’nın AS ilahlığının ilan edilmesi

Berat Kandili’ni İhya Etmek için 10 Öneri

