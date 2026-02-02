Ramazan-ı Şerif'in gölgesi: Berat kandili

3 /5













◾ Resulullah (SAV) buyurdu:

"Şaban ayının on beşinci gecesi olduğu zaman, gecesini ibadetle gündüzünü ise oruçlu geçirin. Çünkü o gece güneş batınca Allah Teâlâ dünyaya rahmet nazarı ile bakarak fecir oluncaya kadar, 'Benden bağışlanma dileyen yok mu, onu bağışlayayım! Benden rızık isteyen yok mu, onu rızıklandırayım! Belaya düçar olan yok mu, ona afiyet vereyim!' buyurur."

(İbn Mâce, İkâmet, 191)