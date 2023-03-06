Af ve arınma gecesi: Berat Kandili

Üç aylar içindeki mübarek gecelerden biridir Leyle-i Berat. Ona da diğer geceler gibi biz gönlümüzü aydınlatan manevi bir kandil olduğu için kandil gecesi deriz. Berat Kandili’nin fazileti ile ilgili olarak Sevgili Peygamberimiz (SAV), Hz. Ali’den (RA) rivayet edilen bir hadiste şöyle buyuruyor: “Şaban ayının 15’i geldiğinde gecesini ibadetle geçirin, gündüzünü de oruç tutun. Şunu bilin ki o gece akşam olduktan sonra Allah Teala yeryüzüne rahmetiyle nüzul eder ve seslenir: Yok mudur günahının bağışlanmasını isteyen onu bağışlayayım. Yok mudur Benden rızık talep eden ona rızık vereyim. Yok mudur derdi olan onu derdinden kurtarayım. İşte böylece tan yeri ağarıncaya kadar Allah Teala insanlara bu manada imkan sunar.”

Hz. Aişe (RA) validemizin rivayet ettiği bu geceyle alakalı bilgilerde de Sevgili Peygamberimiz (SAV) şöyle buyuruyor: "Bu gece Allah Teala o kadar çok kulunu affeder ki hatta Beni Kelb kabilesinin koyunlarının tüylerinden daha fazla insanı affeder."

Medine'nin civarında hayvancılıkla uğraşan Beni Kelb kabilesi, Peygamber Efendimizin (SAV) insanlara örnek olarak sunduğu bir kıyaslama yapabilmeleri için onlara kolaylık olsun diye verdiği bir örnektir. Beni Kelb kabilesi en çok koyuna sahip olan bir aşirettir ve Allah Teala işte "Beni Kelb kabilesinin koyunlarının tüylerinin sayısından daha çok insanı bu gece bağışlar" diye buyurarak ümmetine bu gece Allah'ın (CC) bağışlamasına nail olmak için gayretli olmasını istiyor.

Bu gecede Rabbimiz Teala'dan affımızı dileyelim. O'na niyaz edelim. Maddi ve manevi rızıklarını isteyelim ve dertlerimizden kurtulmak için Rabbimiz Teala'ya yalvaralım. Kısacası bu geceyi uyanık, ibadetle geçirelim. Mübarek olsun Berat Kandiliniz.

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