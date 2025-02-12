Berat kandili nedir? Berat Gecesi'nin Anlamı Ve Önemi

1 /10 ÜÇ AYLAR













🔹 Her yıl İslam aleminin büyük bir heyecan ile beklediği önemli günlerden biri de Berat Kandili'dir. Bu mübarek zaman dilimi, Şaban ayının 15. gecesi idrak edilmektedir.

🔹 Üç aylar gibi manevi dönemde yer alan bu gün, Müslümanlara, Ramazan ayının yaklaştığının müjdesini vermektedir.