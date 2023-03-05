Berat Kandili'ni nasıl ihya etmeliyiz? Berat Kandili'nde yapılacak ibadetler nelerdir?

➤ Geçen zamanın geri gelmediği fani dünyada varlığı ile kalbimizi ısıtan, bizi Allah'a yaklaştıran, günahlarımızdan sıyrılıp ulvi ve manevi yolculuklara çıkmamıza vesile olan zaman dilimleridir kandiller. Bu özellikleri ile Müslümanlar için geçmesini istemediğimiz, nadir de olsa yakaladığımız mübarek vakitlerdir.

➤ Şaban ayının 14'ünü 15'ine bağlayan gece Berat Kandili olarak kutlanır. Peygamber Efendimiz (SAV) pek çok hadis-i şerifinde bu gecenin önemine ve müminler için büyük bir zenginlik ifade ettiğine dikkati çeker.