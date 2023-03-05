Berat Kandili'ni nasıl ihya etmeliyiz? Berat Kandili'nde yapılacak ibadetler nelerdir?
Berat Kandili rahmet ve mağfiret kapılarının müminlere açıldığı, Allah'ın kullarına ihsanlarda bulunduğu mübarek bir gecedir. Resulullah'ın (SAV)
"Beş gece vardır ki onlarda yapılan dualar geriye çevrilmez. Receb'in ilk (Cuma) gecesi, Şaban'ın ortasında bulunan gece, Cuma gecesi, Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramı geceleridir." buyurduğu gecelerden birisi olan Berat Kandili'ni ibadet üzere geçirmek büyük önem ifade eder. Peki Berat Kandili'ni nasıl ihya etmeliyiz? Berat Kandili'nde yapılacak ibadetler nelerdir?
Giriş Tarihi: 06.03.2023
09:35
Güncelleme Tarihi: 06.03.2023
11:41
➤ Geçen zamanın geri gelmediği fani dünyada
varlığı ile kalbimizi ısıtan, bizi Allah'a yaklaştıran, günahlarımızdan sıyrılıp ulvi ve manevi yolculuklara çıkmamıza vesile olan zaman dilimleridir kandiller. Bu özellikleri ile Müslümanlar için geçmesini istemediğimiz, nadir de olsa yakaladığımız mübarek vakitlerdir.
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Şaban ayının 14'ünü 15'ine bağlayan gece Berat Kandili olarak kutlanır. Peygamber Efendimiz (SAV) pek çok hadis-i şerifinde bu gecenin önemine ve müminler için büyük bir zenginlik ifade ettiğine dikkati çeker.
Berat Kandili zikirleri nelerdir? Berat Kandili'nde ne yapılır?
➤ Arapça
berâe/berâet kökünden gelen berat kelimesi, "iki şey arasında ilişki olmaması; kişinin bir yükümlülükten kurtulması veya yükümlülüğünün bulunmaması" anlamı taşır.
➤ Üç ayların ortasındaki bu geceye
Allah'ın affı ve bağışlaması ile günah yükünden kurtulacağı umulduğundan berat ismi takdim edilmiştir. Berat Gecesi "Şaban'ın ortasındaki gece", "mübarek gece", "rahmet gecesi" ve "sak gecesi" gibi isimlerle de anılmaktadır.
Günahlardan kurtuluşa erme gecesi: Berat Kandili
Berat Kandili'nin fazileti nedir?
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Peygamber Efendimiz (SAV) Berat Kandili'ne ayrı bir kıymet ve değer biçer, o günde kendisi de Rabbimize külli ibadetlerde bulunurdu.
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"Allah Teâlâ -rahmetiyle- Şâban'ın on beşinci gecesi dünya semasında tecelli eder ve Kelb kabilesi koyunlarının kılları sayısından daha fazla kişiyi bağışlar" (Tirmizî, "Ṣavm", 39; İbn Mâce, "İḳāmetü'ṣ-ṣalât", 191)
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'Yok mu benden af isteyen onu affedeyim, yok mu benden rızık isteyen ona rızık vereyim, yok mu bir musibete uğrayan ona âfiyet vereyim, yok mu şöyle, yok mu böyle!' der" (İbn Mâce, "İḳāmetü'ṣ-ṣalât", 191)
Berat Kandili'nde ne olmuştur?
Berat Kandili'nde yapılacak ibadetler
➤ Fazileti ve taşıdığı ehemmiyet sebebiyle bu gecede ibadet etmek,
Rabbimizin rızasını kazandıracak ameller işlemek oldukça önemlidir. Hadis-i şeriflerde Berat Gecesi'ne mahsus bir ibadet zikredilmemiştir.
➤ Ancak Cenab-ı Hakk'ın
diye kullarına seslendiği zaman diliminde 'Yok mu benden af isteyen onu affedeyim, yok mu benden rızık isteyen ona rızık vereyim, yok mu bir musibete uğrayan ona âfiyet vereyim!' tövbe, dua ve ibadetle geçirmek, nâfile namaz kılmak, Kur'an-ı Kerim okuyarak üzerinde düşünmek, tezekkür ve tefekkür etmek elzemdir.
Peygamber Efendimizin tavsiye ettiği dualar
Berat Kandili'nde oruç tutulur mu?
➤ Peygamber Efendimiz (SAV) hadis-i şerifinde
hicri ayların 13., 14. ve 15. günlerinde Eyyam-ı Biyd oruçlarını tutmamızı tavsiye etmiştir. Şaban ayının Eyyam-ı Biyd günlerine denk gelen 5 Mart Pazar, 6 Mart Pazartesi ve 7 Mart Salı günleri oruç tutmak faziletlidir.
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"(Ey Ebû Zer!) Ayda üç gün oruç tutacağın zaman, on üç, on dört ve on beşinci günleri tut." (Tirmizî, Savm 54. Ayrıca bk. Nesâî, Sıyâm 84)
Ramazan'a kaç gün kala oruç tutulur?