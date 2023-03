Berat Kandili'ni nasıl ihya etmeliyiz? Berat Kandili'nde yapılacak ibadetler nelerdir?

Berat Kandili'nde oruç tutulur mu?

➤ Peygamber Efendimiz (SAV) hadis-i şerifinde hicri ayların 13., 14. ve 15. günlerinde Eyyam-ı Biyd oruçlarını tutmamızı tavsiye etmiştir. Şaban ayının Eyyam-ı Biyd günlerine denk gelen 5 Mart Pazar, 6 Mart Pazartesi ve 7 Mart Salı günleri oruç tutmak faziletlidir.

➡ "(Ey Ebû Zer!) Ayda üç gün oruç tutacağın zaman, on üç, on dört ve on beşinci günleri tut." (Tirmizî, Savm 54. Ayrıca bk. Nesâî, Sıyâm 84)