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İLAHİYAT

Ramazan'a kaç gün kala oruç tutulur? Ramazan ayını karşılamak için oruç tutulur mu?

On bir ayın sultanı Ramazan, müminler için rahmet ve mağfiret mevsimidir. Mübarek Ramazan ayı 23 Mart 2023'de başlayacak, 20 Nisan günü ise son bulacak. Peki, Ramazan'a kaç gün kala oruç tutulur? Ramazan ayını karşılamak için oruç tutulur mu? Oruç tutmanın mekruh olduğu günler ne zaman?

Ramazan’a kaç gün kala oruç tutulur? Ramazan ayını karşılamak için oruç tutulur mu?
Yayınlanma Tarihi: 2.3.2023 15:28:37 Güncelleme Tarihi: 02.03.2023 15:28

On bir ayın sultanı Ramazan, müminler için rahmet ve mağfiret mevsimidir. Mübarek Ramazan ayı 23 Mart 2023'de başlayacak, 20 Nisan günü ise son bulacak.

Ramazan, hidayet rehberi olan Kur'an-ı Kerim'in indirildiği aydır. Yüce Allah, Bakara suresinin 185. ayetinde şöyle buyurur. "O (sayılı günler), doğruyu eğriden ayırma, gidilecek yolu bulma konusunda açıklamalar ve insanlara rehber olarak Kur'an'ın indirildiği Ramazan ayıdır."

RAMAZAN AYINI KARŞILAMAK İÇİN ORUÇ TUTULUR MU?

◾ Hz. Peygamberin (SAV) Recep ve Şaban aylarında diğer aylara oranla daha fazla nafile oruç tuttuğu bilinmektedir.

Abbad Ibnu Hanif anlatiyor: "Said bin Cübeyr'e (RA) Receb ayındaki oruçtan sordum. Bana şu cevabı verdi: "İbn Abbas'ı (RA) dinledim, şöyle demişti: "Resulullah (SAV) Receb ayında bazı yıllarda öyle oruç tutardı ki biz, "(Galiba), hiç yemeyecek (ayın her gününde tutacak)'' derdik. (Bazı yıllarda da oyle) yerdi ki biz "(Galiba) hiç tutmayacak'' derdik.''
(Buhari, Savm 53)

Ancak Resulullah'ın (SAV) bu uygulamasını, Ramazan'ı karşılama olarak değerlendirmek doğru değildir. Ramazan'ı karşılamak amacıyla oruç tutmanın dinî bir dayanağı yoktur.

Orucun kazası, oruç nasıl kaza edilir? ORUCUN KAZASI, ORUÇ NASIL KAZA EDİLİR?

Ramazan ayı girmediği halde, Ramazan'ın gelmiş olabileceği düşüncesiyle ihtiyaten Ramazan'dan bir veya iki gün önce oruç tutmak da mekruhtur. Dinî ıstılahta bu güne "şek günü" denilir.

Ramazan'ı karşılama niyeti olmaksızın şek gününde oruç tutulmasında bir sakınca yoktur. Nitekim Hz. Peygamber (SAV), "Ramazan'ı bir veya iki gün önce oruçla karşılamayın. Eğer bir kimse âdeti olduğu için bu günleri oruçla geçiriyorsa tutsun." (Buhârî, Savm, 14; Müslim, Sıyâm, 21) buyurmuştur.

ORUÇ TUTMANIN MEKRUH OLDUĞU GÜNLER

◾ Oruç tutmak her ne kadar çok faziletli ve sevaplı olsa da bazı durumlarda orucu bozmak vacip, oruç tutmak da mekruh hükmüne geçer.

Fitre Ramazan ayından önce verilir mi? Kimler fıtır sadakası vermesi gerekir? FİTRE RAMAZAN AYINDAN ÖNCE VERİLİR Mİ? KİMLER FITIR SADAKASI VERMESİ GEREKİR?

◾ Peygamber Efendimiz (SAV), ashabına nafile oruç tutmalarını tavsiye ettiği gibi oruç tutmanın tenzihen mekruh olduğu günlerden de bahsederdi. Bu günlerde oruç tutmanın mekruh olması bazı durumlar ve sebeplere dayanır:

Müslümanların sevincine ortak olamadığımız, katılamadığımız yani katılamamamızı sebebiyet verecek durumlarda oruç tutmak mekruhtur. Ayrıca sadece cuma veya cumartesi oruç tutmak ve nevruz gününde oruç tutmak da mekruh olarak bildirilmiştir. (Buhari, Savm, 63; Müslim, Sıyam, 146)

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