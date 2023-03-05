Berat Kandili zikirleri nelerdir? Berat Kandili'nde ne yapılır?

Berat Kandili'nde ibadet etmenin önemi

➤ İslam'ın temel rehber kaynaklarından Kur'an-ı Kerim'in dünya semasına nazil olduğu bu gecede, hem Yüce Kitabımız'a hürmeten hem de ayet ve hadislerin işaret ettiği kurtuluşa inanarak ibadet etmek gerekir.

Berat Kandili'nde ne olmuştur?

➤ Kur'an-ı Kerim'in inzal edildiğine işaret eden ayet-i kerimede şöyle buyrulur:

"Hâ-mîm. Aydınlatan kitaba yemin olsun! Biz onu mübarek bir gecede indirdik; biz daima uyarmaktayız. O gecede bizim katımızdan bir emirle hüküm ve hikmet konusu olan bütün işler ayrılır." (Duhan Suresi, 1-4. ayet-i kerimeler)

Osman Şahin'in dilinden Duhan Suresini dinlemek için tıklayın

➡ Tefsiri: "Üzerine yemin edilen şey değerli, önemli ve bazan kutsaldır. Burada yemin eden Allah, üzerine yemin edilen de Kur'an'dır; maksat bu kitabın ne kadar önemli ve değerli olduğunu bildirmektir. Mübarek "uğurlu, hayırlı, bereketli, değerli" demektir. Allah'ın, yarattığı mekânlar ve zamanlardan bir kısmına, bazı önemli işlerin ve ibadetlerin yapılacağı yer ve zaman olma özelliği vermesi, o yerde ve zamanda bulunan, üzerine düşeni yapan kullarına bu yüzden sevaplar, ödüller verip çeşitli lutuflarda bulunması normaldir, bunlarda yadırganacak bir taraf yoktur. Ülkemizde kandil geceleri diye bilinen geceler, Ramazan günleri ve geceleri, arefe günü, Mekke'deki Mescid-i Haram, Medine'deki Mescid-i Nebevî, Kudüs'teki Mescid-i Aksâ, Kâbe'nin üzerinde bulunduğu toprak parçası bu zaman ve mekânların başlıca örnekleridir."

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