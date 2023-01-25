Salavat nedir? Salavat nasıl getirilir, salavat okunuşu

Resulullah'ın (SAV) şahsiyetinin övülmesi anlamına gelen salavat, Müslümanların her gün ettikleri bir duadır. Ümmeti Muhammed (SAV) için çok önemli olan salavat, pek çok farklı şekilde getirilebilir. Buna bağlı olarak yıllar içinde salavat türleri ortaya çıkmıştır. Regaib Kandili, Berat Kandili, Miraç Kandili, Mevlid Kandili ve Kadir Gecesi gibi özel gecelerde tüm İslam alemi salavat getirir. Salavat nedir? Salavat nasıl getirilir, salavat okunuşu...