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Salavat nedir? Salavat nasıl getirilir, salavat okunuşu

Resulullah'ın (SAV) şahsiyetinin övülmesi anlamına gelen salavat, Müslümanların her gün ettikleri bir duadır. Ümmeti Muhammed (SAV) için çok önemli olan salavat, pek çok farklı şekilde getirilebilir. Buna bağlı olarak yıllar içinde salavat türleri ortaya çıkmıştır. Regaib Kandili, Berat Kandili, Miraç Kandili, Mevlid Kandili ve Kadir Gecesi gibi özel gecelerde tüm İslam alemi salavat getirir. Salavat nedir? Salavat nasıl getirilir, salavat okunuşu...

Giriş Tarihi: 25.01.2023 21:08
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🔸 Efendimiz Hz. Muhammed'in (SAV) ismi geçtiğinde getirilen dua olarak bilinen salavat- ı şerif, Hz. Peygamber'i (SAV) anma ve O'na (SAV) selam etme gibi bir anlama gelir.

🔸 Yüce Allah (CC) Ahzab Suresi 56. Ayette, "Allah ve melekler peygambere salat ediyorlar;ey iman edenler, siz de ona salat ve sela okuyun" buyurarak Resullullah'a (SAV) salavat getirmemizi ister.

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"Allahumme salli ala seyyidina Muhammedin nebiyyil ümmiyyi ve ala alihi ve sahbihi ve sellim"

Türkçe anlamı

Allah'ım Efendimiz ümmi peygamber Muhammed'e, O'nun soyundan gelenlere ve ashabına salat ve selam eyle.

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"Essalatu vesselamu aleyke ya Habiballah"

Türkçe anlamı

Selam ve salat üzerine olsun ey Allah'ın (CC) habibi (SAV)

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"Essalatü vesselamü aleyke ya Nura arşillah"

Türkçe anlamı

Selam ve salat üzerine olsun ey Allah'ın (CC) arşının nuru (SAV)

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"Essalatu vesselamu aleyke ya Seyyidel mürselîn"

Türkçe anlamı

Selam ve salat üzerine olsun ey peygamberlerin efendisi (SAV)

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